La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 23 de noviembre fue la siguiente:

16 - 15 - 8 - 34 - 21 - 36. Complementario: 7 Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.322.708,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 47.530,86 Tercera (5) 89

801,08

Cuarta (4) 4.611 23,19 Quinta (3) 83.064 4,00 Reintegro 463.762 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

36 - 31 - 49 - 9 - 16 - 26. Complementario: 38. Reintegro: 3. Joker: 6436393

Con una recaudación de 5.785.919 euros, ha habido un acertante de categoría especial, generándose un bote de 4.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 687.862,39 2º categoría (5+Complemetario) 2 55.772,63

3ª categoría (5) 82 2.493,90 4ª categoría (4) 4.852 61,31 5ª categoría (30) 93.072 8,00 Reintegro 602.671 1,00



Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 6948473 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 694847-/ -948473 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 69484-- / --48473 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 6948--- / ---8473 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 694---- / ----473 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 69----- / -----73 5,00 7ª (primera o última cifra) 6------ / ------3 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.