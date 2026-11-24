Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 23 de noviembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 23 de noviembre fue la siguiente:
16 - 15 - 8 - 34 - 21 - 36. Complementario: 7 Reintegro: 4.
Con una recaudación de 2.322.708,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|47.530,86
|Tercera (5)
| 89
| 801,08
|Cuarta (4)
|4.611
|23,19
|Quinta (3)
|83.064
|4,00
|Reintegro
|463.762
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
36 - 31 - 49 - 9 - 16 - 26. Complementario: 38. Reintegro: 3. Joker: 6436393
Con una recaudación de 5.785.919 euros, ha habido un acertante de categoría especial, generándose un bote de 4.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|687.862,39
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 55.772,63
|3ª categoría (5)
|82
|2.493,90
|4ª categoría (4)
|4.852
|61,31
|5ª categoría (30)
|93.072
|8,00
|Reintegro
|602.671
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|6948473
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|694847-/ -948473
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|69484-- / --48473
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|6948--- / ---8473
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|694---- / ----473
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|69----- / -----73
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|6------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.