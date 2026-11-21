Ya está abierta la convocatoria para poder participar en la actividad 4ºESO+RTVE,correspondiente al curso 2026/2027. Mediante esta iniciativa totalmente gratuíta, unos 70 estudiantes de distintos centros escolares de la Comunidad de Madrid podrán conocer de cerca, durante tres días, las diferentes actividades y profesiones que rodean a la industria audiovisual.

En esta ocasión los días de la estancia educativa serán el 15, 16 y 17 de marzo de 2027. Esta actividad está enmarcada en las competencias de alfabetización mediática que desarrolla el Centro de Innovación de RTVE, y en virtud de la vocación de servicio público de la Corporación RTVE.

Los representantes de los centros escolares que quieran reservar una o dos plazas para poder participar en esta iniciativa, deberán rellenar esta solicitud.

Desde el Centro de Innovación agradecemos el compromiso y la dedicación de distintos profesionales de RTVE que dedican parte de su tiempo y su conocimiento a despertar nuevas vocaciones para la industria audiovisual y a generar interés hacia los productos y servicios que ofrece la Corporación RTVE, captando audiencia joven para sus contenidos audiovisuales.

RTVE Innova en Radio 5 Rtve Innova en Radio 5 - Haz click con 4º ESO + RTVE - 27/09/26 rne audio