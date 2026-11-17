Tricicle, protagonistes del 'Pla seqüència' d’aquest dijous
• Jordi Basté reuneix Carles Sans, Paco Mir i Joan Gràcia 4 anys després de la dissolució de la mítica companyia de teatre de mim
• Dijous, 19 de novembre, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Carles Sans, Paco Mir i Joan Gràcia, els integrants de Tricicle, protagonitzen el nou capítol de 'Pla seqüència' aquest dijous a la nit. Jordi Basté els espera a l'hotel on van gravar la seva primera gran serie per fer-los preguntes i entendre com van viure, cadascun, les experiències viscudes durant els més de 40 anys de carrera professional compartida.
El capítol reuneix els integrants de Tricicle, la mítica companyia de teatre de mim, a l''Hostal de la Gavina' de S'Agaró, l’hotel on Sans, Mir i Gràcia van gravar 'Tres estrelles', la seva primera gran sèrie. Estrenada a finals de la dècada dels 80, aquesta producció va marcar un punt d'inflexió en la comèdia televisiva amb històries divertides que tenien lloc en un hotel de luxe de la Costa Brava i on els tres membres de Tricicle interpretaven més de seixanta personatges.
Quatre anys després d’abaixar el teló del darrer espectacle que van fer plegats, Carles Sans, Paco Mir i Joan Gràcia fan vides i carreres separades: Mentre el primer continua fent monòlegs i omplint teatres, Mir s’ha centrat en la direcció i la producció d'espectacles i Gràcia es dedica a la direcció artística i creativa. Hi ha una cosa, però, que els unirà per sempre: l’amor per la comèdia.
Jordi Basté els farà les mateixes preguntes per separat per entendre com van viure, cadascun, les seves experiències junts, com a trio còmic: l'actuació als Jocs Olímpics, l’origen del gag 'Soy un truhan, soy un señor' o la petita gira al Japó. Tot en un capítol que també descobrirà com s’han transformat les seves vides després de quaranta anys sobre els escenaris.
Després del programa, a les 23:30h s’emet el 'Making of de Tricicle'. Un rodatge marcat pel repte d'entrevistar per separat tres protagonistes que comparteixen una història comuna. L'equip descobrirà que reconstruir quaranta anys de records implica encaixar perspectives diferents, anècdotes inesperades i moltes dosis d'humor, fins i tot quan les càmeres deixen de gravar.