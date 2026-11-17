'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.
A 'Catalunya fantàstica', l'Albert Pla s’endinsa a l’estany de Banyoles per descobrir si el monstre era una bèstia sanguinària o el primer monstre vegetarià de la història. L'actor parla amb els banyolins per esbrinar si la criatura va desaparèixer amb l’ajuda de Sant Mer, si va canviar de dieta o si encara fa vida sota l’aigua.
En un nou capítol de 'Catalunya fantàstica', l’Albert Pla segueix descobrint les llegendes i misteris del país. A Banyoles hi ha un estany que l’any 1992 es va convertir en un dels escenaris dels Jocs Olímpics de Barcelona, però que també és la casa d’una bèstia mítica. La llegenda diu que allà hi vivia un monstre que menjava persones, però també que es va tornar vegetarià després de l’arribada de Sant Mer.
Els banyolins desconeixen què va passar amb el monstre, però l'Albert Pla insisteix en descobrir-ho
Com va acabar aquesta criatura? La van matar els habitants de Banyoles? La van domesticar? O va tornar a les profunditats de l’estany on encara avui viu amagada? L’Albert Pla vol respostes, i les busca parlant amb qui conviu amb l’estany cada dia, investigant els secrets del comportament de les seves aigües, descobrint qui és la carpa Ramona, seguint les pistes de Sant Mer i l’exèrcit de Carlemany i visitant el clot del drac i la font de la Puda. Entre altres, l'actor comprovarà si, tal com diu la llegenda, les cendres del monstre envolten les cames de qui es banya a l'estany.
'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.