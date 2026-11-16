Radio 3 Extra incorpora a su oferta audiovisual ‘Aunque es de noche: pensar y soñar’, un nuevo videopódcast conducido por Soleá Morente y Natalia Sprenger. Realizado junto a la Fundación Enrique Morente y con la colaboración del Instituto Cervantes, el programa propone un encuentro entre distintas voces de la cultura, la ciencia y la creación para conversar sobre nuestro tiempo, estimular el pensamiento crítico y abrir nuevas perspectivas desde la música y la experimentación sonora.

El espíritu inquieto, humanista y creador de Enrique Morente inspira este espacio, que reúne disciplinas y sensibilidades diversas en torno a preguntas compartidas. La música, la literatura, la investigación científica y el cine se cruzan en conversaciones que invitan a escuchar, pensar y comenzar a soñar.

Cada episodio propone un tema diferente que reúne distintas voces, disciplinas y sensibilidades —de la música y la literatura a la ciencia y el cine — e incorpora, además, una capa de experimentación creativa a través de la participación de un “jaleador” sonoro: una figura invitada que interviene en la conversación con músicas, sonidos y archivos para provocar conexiones, ampliar las posibilidades del diálogo y abrir otras perspectivas.

La noche, protagonista del estreno

El primer episodio, disponible este martes 17 de noviembre, explora la noche como territorio de conocimiento, creación y misterio. Desde la poesía mística de San Juan de la Cruz hasta el pensamiento de María Zambrano, la conversación aborda los vínculos entre el sueño, la conciencia y la imaginación.

Una nueva propuesta audiovisual para compartir preguntas y explorar las relaciones entre pensamiento, música y creación.