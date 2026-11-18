¿Cómo hablarán de nosotras cuando hayamos muerto? Esa es una de las preguntas clave de ‘Tebeo’, la nueva apuesta de RNE Audio en forma de pódcast narrativo de no ficción. Inspirado en las mejores series sonoras del mundo, los seis episodios contarán una historia enrevesada y compleja que, pese a ser extremadamente concreta, habla de grandes problemas universales.

Investigado, escrito y narrado por Marcos Díaz Martín y Carlos G. Fernández, ‘Tebeo’ parte de una tumba en el Cementerio de San Isidro (Madrid) en la que hay un nombre que no encaja. Rápidamente encuentran una respuesta que tiene sentido, pero una extraña casualidad hará tambalearse todas las versiones de la historia. Versiones que se complementan, pero también versiones que se contradicen frontalmente. ¿Cómo se ha ido construyendo cada una de ellas?

Las protagonistas de la investigación son Marisa Roësset Velasco, pintora que cultivó el retrato y los temas religiosos, y Lola Rodríguez Aragón, soprano, pedagoga musical y fundadora de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Siendo ya maestras cada una en su campo, se conocen en plena Guerra Civil. A partir de ahí, estas dos vidas fascinantes serán inseparables hasta la tumba, pero dejarán tras de sí un rastro muy vivo de preguntas y elucubraciones.

'Descanso en el estudio', de Marisa Roësset

Como relato hecho de otros relatos, ‘Tebeo’ contará una triple historia: la de dos mujeres que vivieron los avatares del siglo XX en España, la de su recuperación histórica en el XXI y la del avance de la propia investigación periodística en 2026, descubriendo todo el trabajo previo. Con una visión del mundo cada vez más crítica, el pódcast se preguntará por la calidad de todas las fuentes: las académicas, las periodísticas y las humanas de primera mano.

Capítulo 1: Una duda razonable

Comienza una gran historia. Lo hace además en un cementerio, lugar de preguntas por excelencia. Pasará por el Lyceum Club Femenino, que cumple cien años, por los pasillos de Radio Clásica, por las estanterías de varias bibliotecas. En mitad de todo ello... hay sorpresas. Comienza la historia imposible de Marisa y Lola.

TEBEO Episodio 1: Una duda razonable rne audio

Cada miércoles, un nuevo episodio en RNE Audio

La coordinación general del proyecto ha corrido a cargo de Raquel Martín Alonso y Javier Hernández Bravo, que llevan más de un año trabajando desde la idea inicial de Marcos Díaz Martín. Una idea que ha ido cambiando y mejorando con cada nueva pista. Carlos G. Fernández, que previamente ha trabajado en pódcast como ‘Fuera del Radar’, se unió al proyecto en mayo y, desde entonces, comparte con Díaz el peso de la investigación. Helena Muñoz ha hecho la producción y el propio Carlos G. Fernández se encarga del montaje y el diseño de sonido.

La lista de agradecimientos de este podcast es interminable, casi tanto como la de participantes. Pero por el interés de evitar spoilers, de momento quedará sin desvelarse. El pódcast tendrá en total seis capítulos y se publicará uno nuevo cada miércoles en la plataforma digital RNE Audio.