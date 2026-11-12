Els minairons de les Valls d’Aguilar, a ‘Catalunya Fantàstica’

'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.
A 'Catalunya fantàstica', Albert Pla viatja fins a les Valls d’Aguilar per seguir les petjades dels minairons, uns éssers diminuts que, segons la llegenda, poden treballar sense descans per a qui aconsegueixi alliberar-los del seu petit amagatall. Qui no voldria tenir-ne milions? Per descobrir-los, l'actor els buscarà als canuts d’agulles i una tartera que només ells son capaços de fer.
En un nou capítol de 'Catalunya fantàstica', Albert Pla s’endinsa a les Valls d’Aguilar, a l’Alt Urgell, per investigar la llegenda dels minairons, uns éssers màgics que, segons la tradició, viuen tancats dins de canuts d’agulles. Quan algú els allibera, en surten milions preguntant què han de fer i disposats a treballar sense parar. Però la seva ajuda té una condició: si no reben ordres abans de la tercera petició, poden convertir-se en una amenaça.
Abans de la intel·ligència artificial, els minairons ja prometien mà d’obra infinita
Per seguir-ne el rastre, Albert Pla recorre alguns dels indrets de les Valls d’Aguilar vinculats a aquestes criatures, com la tartera de la Guàrdia d’Ares o la Borda d’en Feu, on l’Albert intenta esbrinar quines pistes en queden encara avui.
El capítol també posa els minairons en diàleg amb el present: abans dels robots i la intel·ligència artificial, ja hi havia qui somiava amb tenir una legió d’éssers al seu servei. Quina feina els encarregaríem avui? Quines feines haurien de fer avui, els minairons? Quina planta màgica s'ha de collir per aconseguir els seus serveis? És veritat que amb la seva ajuda es pot ser més ric que els veïns, com passava a les masies dels Pirineus? L’Albert busca les respostes entre les llegendes del Pirineu.
'Catalunya Fantàstica' és la sèrie documental original de La 2Cat que recorre el territori català a través del seu imaginari mitològic. Albert Pla descobreix les criatures i llegendes que han alimentat la cultura catalana durant segles. S'emet a La 2Cat els dijous en prime time.