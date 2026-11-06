La 1 estrena 'La cena de los idiotas', con Gonzalo Miró, el 10 de noviembre

Gonzalo Miró reúne a Bertín Osborne, Pablo Echenique, Cristina Cifuentes y Montserrat Domínguez en el estreno de ‘La cena de los idiotas’, un programa que se atreve a sentar a la misma mesa a personas que jamás imaginaríamos cenando juntas. La cita, el próximo martes, 10 de noviembre, después de ‘La Revuelta’.

¿Es posible compartir una buena cena con alguien que piensa radicalmente distinto a nosotros? ¿Podemos discutir sin pelearnos? ¿Reírnos con quien no estamos de acuerdo? ¿Y descubrir que alguien a quien creíamos conocer por lo que dice en público puede sorprendernos en privado?

La cena de los idiotas 'La cena de los idiotas', con Gonzalo Miró: gran estreno el martes en La 1 y RTVE Play Debates sin gritos, con escucha, análisis y pluralidad. Gonzalo Miró presenta 'La cena de los idiotas', gran estreno el martes en La 1 y en RTVE Play rtve play

Gonzalo Miró, el anfitrión

Como reconoce el propio Gonzalo Miró, hay quien le considera un idiota por empeñarse en organizar estas cenas. Otros creen que es un ingenuo por pensar que personas situadas en las antípodas ideológicas pueden compartir mesa y mantel sin que salten chispas.

Pero Miró está dispuesto a comprobarlo en ‘La cena de los idiotas’, el nuevo programa producido por RTVE en colaboración con Proamagna, en el que ejerce de anfitrión de unas cenas muy poco convencionales.

En cada entrega, cuatro invitados con personalidades, trayectorias y maneras de entender la vida muy diferentes se sientan alrededor de una mesa para conversar, discrepar, compartir confidencias y, por qué no, pasarlo bien.

Será también una buena oportunidad para exponer los prejuicios que tienen de cada uno de ellos. En cada entrega, cada invitado desvelará la idea preconcebida que del comensal de al lado y, después, la sensación que se lleva tras haberlo conocido.

Invitados del primer programa de 'La cena de los idiotas'RTVE

Bertín Osborne, Pablo Echenique, Cristina Cifuentes y Montserrat Domínguez, primeros invitados

Para inaugurar estas veladas, Gonzalo Miró ha reunido a Bertín Osborne, Pablo Echenique, Cristina Cifuentes y Montserrat Domínguez. Cuatro nombres que difícilmente aparecerían juntos en una lista de invitados a una cena entre amigos. ¿Conseguirán encontrar algo en lo que estén de acuerdo? ¿Serán capaces de dejar sus prejuicios en la puerta? ¿Habrá más cosas que los unan de las que ellos mismos imaginan?

Pero quizá, en estos tiempos, lo verdaderamente sorprendente sea descubrir que todavía podemos hablar, escucharnos e incluso reírnos con quien piensa diferente.

Una mesa, cuatro invitados, un anfitrión y ninguna garantía de que la velada termine como estaba previsto. Como dice Gonzalo Miró: “¿Qué puede salir mal?”.

En próximas semanas…

Tras los primeros cuatro invitados de Gonzalo Miró, se reunirán en ‘La cena de los idiotas’ Pedro Piqueras, Mercedes Milá, Anne Igartiburu y Ramón García, en un programa que servirá para rendir homenaje a los 70 años de TVE; Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás; o Baltasar Garzón, Cristina Almeida, José Manuel García-Margallo y Miguel Ángel Revilla, entre otros.