50 ferits i la sortida a l'exterior d'un pacient després de 54 dies a l'UCI, a 'Hospital de Proximitat'
'Hospital de proximitat' es podrà veure aquest dimarts, 13 d’octubre, a les 23:30h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya emet dos nous episodis de 'Hospital de proximitat' el dimarts 20 d'octubre, a partir de les 22.15 h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. La docusèrie continua apropant-se a les històries dels pacients i dels professionals sanitaris en diferents centres hospitalaris catalans.
En el capítol 15 acompanyem a Urgències un jove accidentat en un xoc entre dos cotxes. L’equip mèdic activa el codi de pacient politraumàtic per atendre’l amb la màxima prioritat. A Salut Mental, la María comparteix la seva experiència amb famílies de pacients amb anorèxia. A l’Hospital de Mataró, les infermeres Sara i Mireia, del servei de cures, expliquen les històries que hi ha darrere de les ferides dels seus pacients. També entrem a l’UCI de l’Hospital General de Granollers i seguim els serveis d’emergències durant la nit a Mataró, on un jove necessita assistència mèdica enmig de la festa.
En el capítol 16, el SEM desplega un hospital de campanya al centre de Barcelona després del xoc entre un tramvia i un cotxe dins d’un túnel. L’accident deixa una cinquantena de ferits i mobilitza bombers i personal mèdic en una intervenció en què cada segon compta. A l’Hospital de Mataró, la Sara atén una pacient amb una cicatriu complicada després de diverses operacions. A l’UCI de l’Hospital General de Granollers, en Josep, ingressat des de fa 54 dies, pot sortir per primera vegada al carrer i respirar l’aire d’un dia plujós. El capítol també recupera el testimoni de la María a Salut Mental i acompanya la Paula durant el seu torn nocturn a Urgències, on atén l’Elena, una pacient amb dificultats per respirar.
La sèrie mostra la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, a través de les històries de pacients i professionals i de les situacions que es viuen cada dia en aquests centres.