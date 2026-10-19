El mapa de las lluvias en España: consulta las precipitaciones y los avisos activos hoy

El mapa y los gráficos de lluvias de RTVE utilizan exclusivamente datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), obtenidos a través de su API pública. Las tres fuentes principales son: los valores climatológicos diarios de las estaciones meteorológicas del año en curso, el histórico de precipitación acumulada desde 1991 y los valores extremos de precipitación máxima en un día registrados por cada estación. Además, se consultan los avisos meteorológicos para identificar las alertas activas por lluvia intensa, tormenta o nieve.

Mapa de anomalía de precipitación. El mapa municipal muestra si ha llovido más o menos de lo habitual en cada punto del territorio, tanto en el mes en curso como en el año natural desde el 1 de enero. Para cada municipio, se asignan los datos de la estación meteorológica de referencia más próxima. La anomalía se calcula como la diferencia porcentual entre la precipitación acumulada hasta la fecha y la media histórica acumulada hasta ese mismo día del calendario en el período de referencia 1991-2020. Cuando la media histórica es cero (zonas donde estructuralmente no llueve en esa época del año) y el acumulado actual también es cero, se asigna una anomalía del 0 %. Si la media es cero pero ha llovido algo, el municipio se clasifica como "lluvia excepcional". Los municipios sin datos válidos no se colorean.

Avisos activos de Aemet. Los avisos activos de Aemet se actualizan dos veces al día para recoger los referentes a lluvias, tormentas y nieve. El recuento de población se hace con la población del padrón más reciente del INE. Cuando un municipio está afectado simultáneamente por dos o más avisos, se suman sus habitantes en el nivel de mayor gravedad.

Lluvia acumulada en España. Los datos de lluvia acumulada en España ofrecen una lectura del balance hídrico nacional en tres períodos: el mes en curso, el año natural y el año hidrológico (de octubre a septiembre). Para construir un índice nacional representativo sin que el resultado quede sesgado por la densidad de la red de estaciones —Galicia tiene muchas más estaciones que Ceuta—, el cálculo aplica una doble agregación. Primero, se promedia la precipitación de todas las estaciones disponibles dentro de cada provincia. A continuación, se pondera la media de cada provincia por su superficie en kilómetros cuadrados para obtener un valor nacional. De este modo, las provincias grandes contribuyen en mayor medida al agregado nacional que las pequeñas, independientemente del número de estaciones que tengan.

El dato del acumulado actual se sitúa en relación al mínimo histórico, la media 1991-2020 y el máximo histórico registrados hasta esa misma fecha del año.

Lluvia por estaciones del año y semanas. La precipitación semanal media en España o en una provincia concreta se compara con la mediana histórica 1991-2020 para esa misma semana del año. Se utiliza la mediana —y no la media— por ser menos sensible a años extremadamente lluviosos o secos que distorsionarían la referencia. La asignación de cada semana a una estación del año sigue el criterio meteorológico de Aemet: invierno (diciembre-febrero), primavera (marzo-mayo), verano (junio-agosto) y otoño (septiembre-noviembre). La estación de cada semana se determina por el mes al que pertenece su jueves, siguiendo la norma ISO 8601 para semanas. Para el agregado provincial, se promedia la lluvia semanal de todas las estaciones disponibles en cada provincia. Para el agregado nacional se aplica la misma ponderación por superficie provincial descrita en el apartado anterior.

Lluvia acumulada en el año. Para comparar la precipitación acumulada desde el 1 de enero al nivel más bajo posible, se analizan los datos estación por estación de Aemet. El acumulado del año en curso se enfrenta al mismo valor año a año desde 1991 y a la media histórica. Esta comparativa permite contextualizar si el episodio de lluvias tiene precedentes en la serie histórica de esa estación.

Récords de precipitación en un día. Para identificar las estaciones de Aemet que han batido su récord de precipitación máxima en un día, tanto frente a los registros del mes en curso como a los de cualquier fecha del año, se compara la observación diaria con la línea base proporcionada por la serie de valores extremos de Aemet. Cuando la línea base ya incluye un récord del propio año en curso (récord consolidado), se muestra el récord nuevo junto al anterior que superó. Cuando la línea base es de un año anterior y la observación actual la supera, el récord se etiqueta como provisional hasta que Aemet lo confirme en su sistema. Si en el mismo día coinciden un récord mensual y uno absoluto, prevalece el absoluto.

Rachas secas y lluviosas. El sistema identifica las estaciones con episodios de lluvia o sequía especialmente prolongados. Para las rachas lluviosas, el umbral mínimo es de tres días consecutivos con precipitación y al menos 10 litros por metro cuadrado acumulados. Para las rachas secas, el umbral es de siete días consecutivos sin precipitación registrada. Las estaciones que no han enviado datos en los últimos siete días quedan excluidas para evitar que silencios técnicos de la red se confundan con rachas secas reales. Un salto de fechas en los registros rompe la racha igual que un cambio entre día lluvioso y día seco.

Período de referencia climática. Todos los cálculos de anomalía y media histórica utilizan el período de referencia 1991-2020, que es el estándar climático oficial vigente establecido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y adoptado por Aemet.