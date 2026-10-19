El mapa de las lluvias en España: consulta las precipitaciones y los avisos activos hoy
Octubre está siendo un mes bastante húmedo para la fecha. Han caído 52,8 l/m2 (35% por encima de los 39,1 l/m2 habituales). Hay 4.967 municipios donde ha llovido un 73% más de lo normal para esta altura del mes. El mayor superávit se concentra en Burgos, Valencia y Salamanca.
En lo que llevamos de 2026, 331 municipios registran precipitaciones por debajo de lo habitual, con el déficit más acusado en Salamanca, Navarra y Burgos. Desde el 1 de enero, el acumulado es de 480 l/m2 (4% por encima de la media de 460 l/m2).
El año hidrológico 2026-2027 está siendo bastante húmedo para la fecha, con un 44% más de precipitación acumulada respecto a la media 1991-2020 (37 l/m2).
Las estaciones con mayor exceso de lluvia acumulada en lo que va de 2026 son Oliva (Valencia), Candeleda (Ávila), Ronda Instituto (Málaga) e Izaña (Sta. Cruz de Tenerife). Oliva (Valencia) encabeza la lista con 893 l/m2, un 114% por encima de la media 1991-2020 (418 l/m2) para esta época del año.
Además, 426 estaciones han batido récords de lluvia en un solo día en lo que va de 2026. 32 de ellas han superado su máximo histórico absoluto. El más llamativo: Pego (Alicante), con 465,2 l/m2 el 19 de octubre,superando el anterior récord de 94,8 l/m2 del 28 de octubre de 2011.
Hasta el 19 de octubre, las 15 estaciones con mayor superávit acumulan entre 334 y 1.054 l/m2 desde el 1 de enero. La Covatilla-estación de esquí (Salamanca) registra 1.054 l/m2. Es el quinto año más lluvioso de los 17 años con datos para esta estación.
En la semana del 19 de octubre al 25 de octubre, 38 provincias registraron menos lluvia de lo habitual. A Coruña acumuló el mayor déficit, con 0,0 l/m2 frente a la mediana histórica de 25,5 l/m2.
184 estaciones llevan 3 o más días seguidos de lluvia. La racha más larga corresponde a Barcelona, Museo Marítimo (Barcelona), con 19 días consecutivos desde el 1 de octubre y 318,2 l/m2 acumulados.
¿Cómo funciona el mapa de lluvias de RTVE?
El mapa de lluvias que publica RTVE usa la anomalía pluviométrica por municipio para explicar si ha llovido más o menos de lo normal en comparación con los registros históricos. Este indicador se calcula como la diferencia porcentual entre la precipitación acumulada en cada municipio y la media histórica acumulada hasta esa misma fecha del período de referencia climática 1991-2020. Los municipios con superávit de lluvia aparecen en tonos verdes y azulados; los que acumulan déficit, en ocres y marrones.
A diferencia de otros indicadores meteorológicos, el mapa ofrece dos ventanas temporales simultáneas: la anomalía acumulada desde el 1 de enero del año en curso y la correspondiente al mes en curso. Esta doble lectura permite distinguir si el exceso o el déficit de precipitaciones es un fenómeno puntual del mes o responde a una tendencia sostenida a lo largo del año.
Con este objetivo, se combinan dos fuentes oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): los valores de observación de sus estaciones meteorológicas, que sirven de base para calcular la anomalía, y sus avisos meteorológicos diarios por lluvia intensa, tormenta o nieve. La superposición de ambas capas permite saber simultáneamente cuánto se aleja la precipitación acumulada de lo habitual para la fecha y si hay algún aviso activo en la zona.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
El mapa de lluvia de RTVE se actualiza de forma automática dos veces al día. A las 06.30 horas, el sistema descarga los datos de observación de las estaciones de Aemet con los registros del día anterior, recalcula las anomalías respecto a la media histórica para cada municipio y refresca los avisos meteorológicos por lluvia intensa, tormenta o nieve. A las 15.30 horas se produce una segunda actualización parcial en la que únicamente se recargan los avisos de Aemet; los datos de precipitación acumulada no cambian hasta la siguiente pasada de madrugada.
Este intervalo entre actualizaciones significa que el mapa puede no reflejar de inmediato un aviso emitido en las últimas horas; en episodios con cambios rápidos, conviene contrastar siempre con la web de Aemet.
¿Qué son los avisos de lluvia, tormentas y nieve de Aemet?
Los avisos meteorológicos de Aemet forman parte del Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como Meteoalerta, que existe desde 2006 y tiene como objetivo anticipar situaciones de peligro con hasta 72 horas de antelación.
Para lluvias y tormentas, Aemet no trabaja con un único indicador, sino con variables distintas según el fenómeno.
Para establecer un fenómeno de lluvia intensa, se evalúan dos acumulados independientes: la precipitación registrada en una hora (l/m²) y la acumulada en doce horas (l/m²). Un mismo episodio puede generar avisos simultáneos por ambas variables si se superan los umbrales correspondientes.
En el caso de las tormentas, el aviso se emite cuando se prevén estructuras convectivas organizadas que pueden combinar vientos fuertes, lluvias torrenciales, granizo de tamaño igual o superior a dos centímetros y, en casos extremos, tornados o trombas.
Para las nevadas, el indicador es la acumulación de nieve en 24 horas, medida en centímetros. Los umbrales son más bajos en zonas no habituadas a nevadas, donde el mismo acumulado tiene un impacto mucho mayor en la movilidad y los servicios.
A partir de estos parámetros, el sistema establece tres niveles de aviso. El amarillo indica peligro bajo. Aemet advierte de algún impacto en la población vulnerable o expuesta en las zonas afectadas. Además, recomienda estar informado y seguir la evolución de la predicción. El aviso naranja alerta de un peligro importante, con impactos graves en las personas vulnerables que están en zonas expuestas. Se recomienda tomar precauciones y limitar actividades no esenciales. El peligro extraordinario se advierte con el nivel rojo. Llega cuando los impactos pueden ser muy graves o catastróficos y las autoridades recomiendan evitar desplazamientos no imprescindibles y seguir en todo momento las instrucciones de Protección Civil.
Los valores que disparan cada nivel de aviso no son iguales en toda España. Para establecerlos, Aemet evalúa dos factores combinados: la rareza climatológica del fenómeno en cada zona (cuanto más infrecuente, menos preparada está la población para afrontarlo) y la adversidad esperada para esa población concreta. El resultado es que el mismo acumulado de lluvia puede ser amarillo en el Cantábrico y naranja en el sureste peninsular, donde es más inusual. Los umbrales específicos por zona y fenómeno están publicados por Aemet y se revisan periódicamente en coordinación con los cuerpos de Protección Civil de las comunidades autónomas.
Estos avisos no se emiten por provincias, sino por zonas de Meteoalerta: agrupaciones de municipios vecinos que comparten una climatología de fenómenos adversos similar. Esta zonificación permite que el aviso sea más preciso que el límite administrativo provincial, que a menudo agrupa territorios con características meteorológicas muy distintas.
Sobre esta información
El mapa y los gráficos de lluvias de RTVE utilizan exclusivamente datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), obtenidos a través de su API pública. Las tres fuentes principales son: los valores climatológicos diarios de las estaciones meteorológicas del año en curso, el histórico de precipitación acumulada desde 1991 y los valores extremos de precipitación máxima en un día registrados por cada estación. Además, se consultan los avisos meteorológicos para identificar las alertas activas por lluvia intensa, tormenta o nieve.
Mapa de anomalía de precipitación. El mapa municipal muestra si ha llovido más o menos de lo habitual en cada punto del territorio, tanto en el mes en curso como en el año natural desde el 1 de enero. Para cada municipio, se asignan los datos de la estación meteorológica de referencia más próxima. La anomalía se calcula como la diferencia porcentual entre la precipitación acumulada hasta la fecha y la media histórica acumulada hasta ese mismo día del calendario en el período de referencia 1991-2020. Cuando la media histórica es cero (zonas donde estructuralmente no llueve en esa época del año) y el acumulado actual también es cero, se asigna una anomalía del 0 %. Si la media es cero pero ha llovido algo, el municipio se clasifica como "lluvia excepcional". Los municipios sin datos válidos no se colorean.
Avisos activos de Aemet. Los avisos activos de Aemet se actualizan dos veces al día para recoger los referentes a lluvias, tormentas y nieve. El recuento de población se hace con la población del padrón más reciente del INE. Cuando un municipio está afectado simultáneamente por dos o más avisos, se suman sus habitantes en el nivel de mayor gravedad.
Lluvia acumulada en España. Los datos de lluvia acumulada en España ofrecen una lectura del balance hídrico nacional en tres períodos: el mes en curso, el año natural y el año hidrológico (de octubre a septiembre). Para construir un índice nacional representativo sin que el resultado quede sesgado por la densidad de la red de estaciones —Galicia tiene muchas más estaciones que Ceuta—, el cálculo aplica una doble agregación. Primero, se promedia la precipitación de todas las estaciones disponibles dentro de cada provincia. A continuación, se pondera la media de cada provincia por su superficie en kilómetros cuadrados para obtener un valor nacional. De este modo, las provincias grandes contribuyen en mayor medida al agregado nacional que las pequeñas, independientemente del número de estaciones que tengan.
El dato del acumulado actual se sitúa en relación al mínimo histórico, la media 1991-2020 y el máximo histórico registrados hasta esa misma fecha del año.
Lluvia por estaciones del año y semanas. La precipitación semanal media en España o en una provincia concreta se compara con la mediana histórica 1991-2020 para esa misma semana del año. Se utiliza la mediana —y no la media— por ser menos sensible a años extremadamente lluviosos o secos que distorsionarían la referencia. La asignación de cada semana a una estación del año sigue el criterio meteorológico de Aemet: invierno (diciembre-febrero), primavera (marzo-mayo), verano (junio-agosto) y otoño (septiembre-noviembre). La estación de cada semana se determina por el mes al que pertenece su jueves, siguiendo la norma ISO 8601 para semanas. Para el agregado provincial, se promedia la lluvia semanal de todas las estaciones disponibles en cada provincia. Para el agregado nacional se aplica la misma ponderación por superficie provincial descrita en el apartado anterior.
Lluvia acumulada en el año. Para comparar la precipitación acumulada desde el 1 de enero al nivel más bajo posible, se analizan los datos estación por estación de Aemet. El acumulado del año en curso se enfrenta al mismo valor año a año desde 1991 y a la media histórica. Esta comparativa permite contextualizar si el episodio de lluvias tiene precedentes en la serie histórica de esa estación.
Récords de precipitación en un día. Para identificar las estaciones de Aemet que han batido su récord de precipitación máxima en un día, tanto frente a los registros del mes en curso como a los de cualquier fecha del año, se compara la observación diaria con la línea base proporcionada por la serie de valores extremos de Aemet. Cuando la línea base ya incluye un récord del propio año en curso (récord consolidado), se muestra el récord nuevo junto al anterior que superó. Cuando la línea base es de un año anterior y la observación actual la supera, el récord se etiqueta como provisional hasta que Aemet lo confirme en su sistema. Si en el mismo día coinciden un récord mensual y uno absoluto, prevalece el absoluto.
Rachas secas y lluviosas. El sistema identifica las estaciones con episodios de lluvia o sequía especialmente prolongados. Para las rachas lluviosas, el umbral mínimo es de tres días consecutivos con precipitación y al menos 10 litros por metro cuadrado acumulados. Para las rachas secas, el umbral es de siete días consecutivos sin precipitación registrada. Las estaciones que no han enviado datos en los últimos siete días quedan excluidas para evitar que silencios técnicos de la red se confundan con rachas secas reales. Un salto de fechas en los registros rompe la racha igual que un cambio entre día lluvioso y día seco.
Período de referencia climática. Todos los cálculos de anomalía y media histórica utilizan el período de referencia 1991-2020, que es el estándar climático oficial vigente establecido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y adoptado por Aemet.