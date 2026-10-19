¿Cómo está siendo la temporada de lluvias en España? Récords y análisis

Medir cuánto ha llovido en España no es tan sencillo como parece. Una semana de lluvias torrenciales puede parecer el fin de la sequía y quedarse en anécdota si el resto del año ha sido seco. Por eso, para entender de verdad el balance hídrico del país, hay que mirar tres ventanas a la vez: lo que ha caído en lo que va de mes —el pulso más inmediato—, lo acumulado desde el 1 de enero y, sobre todo, el año hidrológico, que arranca cada octubre porque es entonces cuando empieza la temporada de lluvias en la mayor parte de la península. Además, es la medida de cómo se llenan o se vacían los embalses: la reserva de agua que sostiene el consumo, el riego y los ecosistemas hasta el verano siguiente.

Octubre. La precipitación acumulada en España en lo que va de mes asciende a 52,8 l/m², un 35% por encima de la media histórica para esta fecha (39,1 l/m²). El mes tiene hasta ahora un carácter bastante lluvioso. Año 2027. Desde el 1 de enero, España ha acumulado 479,5 l/m², un 4% por encima de la media histórica para esta fecha del año (459,8 l/m²). El año 2027 tiene un carácter normal. Año hidrológico 2026-2027. El balance desde el 1 de octubre suma 52,8 l/m² en España, un 44% por encima de la media histórica para este punto del año hidrológico (36,7 l/m²). El año hidrológico presenta un carácter bastante lluvioso.

¿Está siendo una estación seca o lluviosa? Las estaciones del año son la unidad básica con la que los climatólogos organizan la lluvia. Cada una tiene su propio carácter pluviométrico y Aemet define cuatro períodos de tres meses —invierno, primavera, verano y otoño— que agrupan semanas con un comportamiento climático similar. El siguiente gráfico mide la lluvia acumulada cada semana en España y en cada provincia y su desviación respecto a la mediana de ese mismo período entre 1991 y 2020, la referencia climática oficial. El otoño está siendo algo seco en España. Las precipitaciones acumuladas en lo que va de estación suman 64,8 l/m², un 17% por debajo de la mediana histórica para este punto del otoño (78,3 l/m²). La semana del 19 de octubre al 25 de octubre registra una media de 6,9 l/m² en España, un 57% por debajo de la mediana histórica para esta semana (15,9 l/m²). Las provincias con mayor superávit de lluvia en lo que va de otoño son Alicante (muy lluvioso +700%), Murcia (muy lluvioso +412%) y Valencia (muy lluvioso +372%). Las que registran mayor déficit son Pontevedra (muy seco −59%), Ourense (muy seco −57%) y Cádiz (muy seco −57%). Este año, la primavera tuvo un carácter seco salvo en Canarias, donde se trató de la más lluviosa de la serie. Los 134 l/m2 acumulados en la España peninsular suponen el 75% del valor normal en el periodo de referencia 1991-2020. Fue la decimocuarta primavera más seca desde el comienzo de la serie en 1961 y la séptima del siglo XXI, empatada con la de 2014. Por zonas, fue seca en gran parte del nordeste peninsular, Asturias y norte de Castilla y León; y muy seca en Extremadura, Andalucía occidental y Galicia. En cambio, fue húmeda en Baleares, Murcia, Girona, Zaragoza, La Rioja, el País Vasco, Cantabria, buena parte de la Comunitat Valenciana y áreas de Navarra y Castilla y León. En Canarias fue la primavera más húmeda de la serie desde 1961. El invierno de 2026 tuvo un carácter muy cálido y muy húmedo. Se trató del octavo invierno más lluvioso de la serie, que comenzó en 1961, y el tercero del siglo XXI. Las precipitaciones fueron claramente superiores al promedio normal en la mayor parte del país, con un valor medio de 323,2 l/m2 en la España peninsular. Sobresalen los meses de enero y febrero, que fueron en conjunto los más lluviosos de los últimos 47 años y registraron un continuo paso de borrascas atlánticas con gran impacto. Por territorios, el invierno tuvo carácter normal o húmedo en Baleares, Canarias y algunas áreas del litoral mediterráneo y pudo considerarse seco en algunos puntos de Asturias.

¿Dónde está lloviendo más? Como muestra el resumen de las estaciones del año, España tiene climas muy distintos: lo que es poco en Galicia es mucho en Murcia. Por eso, medir el acumulado de una estación concreta frente a sus propios valores medios permite comparar si está siendo un año seco o lluvioso en ese punto con la misma escala de valoración. El siguiente gráfico muestra esos datos, comenzando por las estaciones donde la acumulación de lluvia ha sido más excepcional en los últimos días: En lo que va de 2026, las cinco estaciones de Aemet donde la lluvia acumulada supera más a la media histórica son La Aldea de San Nicolás (Las Palmas) (muy lluvioso +224%), Ceuta (Ceuta) (muy lluvioso +130%), Izaña (Sta. Cruz de Tenerife) (muy lluvioso +130%), Maspalomas-C. Insular Turismo (Las Palmas) (muy lluvioso +124%) y Oliva (Valencia) (muy lluvioso +114%). Las cinco con mayor déficit son Mora (Toledo) (muy seco −100%), Puerto de Leitariegos (Asturias) (muy seco −68%), Vitigudino (Salamanca) (muy seco −55%), San Sebastián Aeropuerto (Gipuzkoa) (bastante seco −42%) y Calatayud (Zaragoza) (bastante seco −40%).

Los récords de lluvia mes a mes Además de saber si llueve más o menos calor de lo normal, Aemet mantiene para cada estación meteorológica un registro histórico de la precipitación máxima caída en un solo día, tanto para cada mes del año como en términos absolutos. Un récord de lluvia en este mapa significa que una estación ha registrado bien la mayor cantidad de lluvia dentro del mismo mes del año, bien la marca más alta de todos los tiempos, con independencia del mes. En lo que va de octubre, se han batido 48 récords de máxima precipitación en un día en España: 30 mensuales y 18 absolutos. Los registros más extremos del mes son Pego (Alicante), con 465,2 l/m² el 19 de octubre (récord anterior: 94,8 l/m² del 28 de octubre de 2011) y Oliva (Valencia), con 410,0 l/m² el 19 de octubre (récord anterior: 130,3 l/m² del 23 de octubre de 2000). Febrero ha sido el mes con más récords del año, con 95 en total. Los más destacados se registraron en Grazalema (Cádiz), con 440,9 l/m² el 4 de febrero (récord anterior: 233,1 l/m² del 11 de febrero de 2024) y Alpandeire (Málaga), con 139,0 l/m² el 4 de febrero (récord anterior: 80,2 l/m² del 28 de febrero de 2018). En lo que va de 2026, se han batido 426 récords de precipitación máxima en España: 394 mensuales y 32 absolutos.

¿Es normal que llueva así? Analizar la frecuencia de las precipitaciones también es interesante para entender si en lo que va de año está lloviendo mucho o poco en un sitio concreto. Por ejemplo, que la precipitación acumulada en Oviedo (Asturias) roce en junio los 500 l/m2 puede entenderse como algo normal. Pero esa misma cifra en Puertollano (Ciudad Real) podría considerarse extrema, ya que rebasaría el registro histórico más alto de esa estación para esa época del año. El siguiente gráfico muestra las estaciones meteorológicas de Aemet donde la lluvia acumulada resulta más excepcional para la fecha. Cada punto representa la precipitación alcanzada desde el 1 de enero hasta el día en curso en todos los años para los que hay registros y se señala en verde el valor actual. Cuanto más a la derecha se encuentra el punto destacado, más bajo resulta el registro de lluvia acumulada. En cambio, se trata de uno excepcionalmente alto cuanto más a la izquierda queda el valor de este año, ya que se encontrará más cerca o por encima de los valores máximos históricos. En Andújar (Jaén) ha llovido más que nunca hasta esta época del año, superando el máximo histórico de 435,8 l/m² registrado en 2010. En Baza (Granada) ha llovido más que nunca hasta esta época del año, superando el máximo histórico de 282,7 l/m² registrado en 2010. En Mora (Toledo) no se han registrado tan pocas precipitaciones hasta esta época del año en ningún otro año de la serie histórica. En Vitigudino (Salamanca) no se han registrado tan pocas precipitaciones hasta esta época del año en ningún otro año de la serie histórica.