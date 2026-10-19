Ràdio 4 porta a la UAB els actes commemoratius del seu 50è aniversari amb una jornada especial en directe
- 'El Matí de Ràdio 4' i 'La Tarda de Ràdio 4' s'emetran en directe des de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona
- La jornada inclourà una taula rodona sobre la trajectòria i el paper de Ràdio 4 en el panorama radiofònic català
- Dimecres, 21 d'octubre, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h a Ràdio 4
En el marc dels actes commemoratius del seu 50è aniversari, que se celebrarà aquest desembre, Ràdio 4 oferirà dimecres, 21 d’octubre, una jornada especial en directe des de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els programes 'El Matí de Ràdio 4' i 'La Tarda de Ràdio 4' es traslladaran al vestíbul de la facultat per oferir una programació especial oberta a la comunitat universitària.
Actualitat, debat i música amb 'El Matí de Ràdio 4'
De 10 h a 13 h, Xavi Freixes conduirà una edició especial d''El Matí de Ràdio 4'. El programa comptarà amb una tertúlia d'actualitat i una taula de debat amb estudiants de la UAB i diverses connexions des del campus, entre altres continguts. La música en directe arribarà de la mà de Lo Pau de Ponts i dels artistes Albert Nieto i David Millón.
Una mirada als 50 anys de Ràdio 4
A continuació, de 13 h a 14.30 h, tindrà lloc una taula rodona dedicada a reflexionar sobre el passat, el present i el futur de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya - Ràdio 4. Moderada pel director d’RTVE Catalunya, Esteve Crespo, comptarà amb la participació d'Armand Balsebre, Antoni Vidal, la directora de RNE Catalunya i Ràdio 4, Sònia Urbano i la presentadora del programa ‘Cafè d’Idees’, Gemma Nierga.
Entreteniment i noves veus musicals a 'La Tarda de Ràdio 4'
A la tarda, de 16 h a 19 h, Xavi Martínez liderarà una edició especial de 'La Tarda de Ràdio 4' amb la participació d'estudiants de la UAB. El programa també comptarà amb diverses entrevistes i seccions amb Marc Biarnés o Adam Martin, entre d'altres i les actuacions musicals, com la del cantant de rap urbà Poggioli, que posarà el punt final a la jornada.