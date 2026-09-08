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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 7 de septiembre

Para todos los públicos Sandra Daviú presenta los resultados de La Primitiva del 07/09/2026 en un estudio de televisión, con los números ganadores y detalles del sorteo en una pantalla azul.
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 07/09/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 7 de septiembre fue la siguiente:

23 - 18 - 24 - 47 - 41 - 44. Complementario: 3 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.207.181,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 45.909,85
Tercera (5) 87
 791,55
Cuarta (4) 4.194 24,63
Quinta (3) 76.146 4,00
Reintegro 442.200 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

28 - 27 - 33 - 46 - 18 - 48. Complementario: 23. Reintegro: 4. Joker: 0189403

Con una recaudación de 6.249.667 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 13.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 737.450,76
2º categoría (5+Complemetario) 2 59.793,31
3ª categoría (5) 101 2.170,71
4ª categoría (4) 5.217 61,13
5ª categoría (30) 102.405 8,00
Reintegro 607.974 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2388255 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 238825-/ -388255 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 23882-- / --88255 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2388--- / ---8255 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 238---- / ----255 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 23----- / -----55 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------5 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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