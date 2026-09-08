Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 7 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 7 de septiembre fue la siguiente:

23 - 18 - 24 - 47 - 41 - 44. Complementario: 3 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.207.181,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 45.909,85 Tercera (5) 87

791,55

Cuarta (4) 4.194 24,63 Quinta (3) 76.146 4,00 Reintegro 442.200 0,50