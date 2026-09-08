Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 7 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 7 de septiembre fue la siguiente:
23 - 18 - 24 - 47 - 41 - 44. Complementario: 3 Reintegro: 2.
Con una recaudación de 2.207.181,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|45.909,85
|Tercera (5)
| 87
| 791,55
|Cuarta (4)
|4.194
|24,63
|Quinta (3)
|76.146
|4,00
|Reintegro
|442.200
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
28 - 27 - 33 - 46 - 18 - 48. Complementario: 23. Reintegro: 4. Joker: 0189403
Con una recaudación de 6.249.667 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 13.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|737.450,76
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 59.793,31
|3ª categoría (5)
|101
|2.170,71
|4ª categoría (4)
|5.217
|61,13
|5ª categoría (30)
|102.405
|8,00
|Reintegro
|607.974
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|2388255
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|238825-/ -388255
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|23882-- / --88255
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|2388--- / ---8255
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|238---- / ----255
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|23----- / -----55
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|2------ / ------5
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.