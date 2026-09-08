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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 6 de septiembre

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 6 de septiembre han sido los siguientes:

1 - 1 - 2 - 2 - 1 - X - X - X - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - X. Pleno al quince: 11.

Con una recaudación de 3.026.137,50 euros, ha habido un boleto acertante de pleno al quince.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 96.993,50 euros: ha habido 26 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.051,79 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 1 1.126.075,47
14 aciertos 2 242.091
13 aciertos 57 3.981,76
12 aciertos 1.310 173,25
11 aciertos 13.396 16,94
10 aciertos 80.069 3,40

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 ATHLETIC CLUB 3 AT. MADRID 0 M0

2 RAYO VALLECANO 3 RACING SANTANDER 2 M2

3 VILLARREAL 2 DEPORTIVO 3 2M

4 VALENCIA 0 BARCELONA 5 0M

5 ALAVÉS 5 OSASUNA 2 M2

6 MÁLAGA 0 LEVANTE 0 00

La recaudación fue de 156.965 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 110.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 0 0,00
4 aciertos 5 5.336,81
3 aciertos 164 76,57
2 aciertos 4.259 7,37

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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