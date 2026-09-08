Quiniela y Quinigol del domingo 6 de septiembre

Los resultados de la Quiniela del domingo 6 de septiembre han sido los siguientes:

1 - 1 - 2 - 2 - 1 - X - X - X - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - X. Pleno al quince: 11.

Con una recaudación de 3.026.137,50 euros, ha habido un boleto acertante de pleno al quince.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 96.993,50 euros: ha habido 26 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.051,79 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 1 1.126.075,47 14 aciertos 2 242.091 13 aciertos 57 3.981,76 12 aciertos 1.310 173,25 11 aciertos 13.396 16,94 10 aciertos 80.069 3,40