Quiniela y Quinigol del domingo 6 de septiembre
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Los resultados de la Quiniela del domingo 6 de septiembre han sido los siguientes:
1 - 1 - 2 - 2 - 1 - X - X - X - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - X. Pleno al quince: 11.
Con una recaudación de 3.026.137,50 euros, ha habido un boleto acertante de pleno al quince.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 96.993,50 euros: ha habido 26 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.051,79 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|1
|1.126.075,47
|14 aciertos
|2
|242.091
|13 aciertos
|57
|3.981,76
|12 aciertos
|1.310
|173,25
|11 aciertos
|13.396
|16,94
|10 aciertos
|80.069
|3,40
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 ATHLETIC CLUB 3 AT. MADRID 0 M0
2 RAYO VALLECANO 3 RACING SANTANDER 2 M2
3 VILLARREAL 2 DEPORTIVO 3 2M
4 VALENCIA 0 BARCELONA 5 0M
5 ALAVÉS 5 OSASUNA 2 M2
6 MÁLAGA 0 LEVANTE 0 00
La recaudación fue de 156.965 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 110.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|0
|0,00
|4 aciertos
|5
|5.336,81
|3 aciertos
|164
|76,57
|2 aciertos
|4.259
|7,37
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.