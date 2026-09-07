RTVE lanza Cibercampamento Clan, una plataforma de alfabetización mediática para la infancia financiada por Impulsa Visión

Gracias a la sexta convocatoria de Impulsa Visión, RTVE lanza Cibercampamento Clan, un proyecto transmedia de alfabetización mediática dirigido a niños y niñas que busca ayudarles a comprender mejor el entorno digital y a desenvolverse en él de forma segura, responsable y crítica.

La iniciativa aborda tres cuestiones especialmente relevantes para los menores: la huella digital, el ciberacoso y la desinformación, a través de experiencias interactivas y gamificadas adaptadas a diferentes edades.

Cibercampamento Clan ha sido desarrollado por el Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, en colaboración con Clan, a partir de un proyecto de investigación liderado por Elena Esteban, e impulsado y financiado por Impulsa Visión, en línea con el compromiso de servicio público de la Corporación.

El proyecto interactivo ha contado también con la colaboración de Manu Sánchez Montero, divulgador y experto en innovación educativa. Su participación ha contribuido a adaptar las experiencias, dinámicas y contenidos al contexto educativo y a las diferentes edades de sus destinatarios.

Cibercampamento Clan también cuenta con el apoyo del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE y ya está disponible de forma abierta y gratuita en RTVE.es

Tres experiencias para aprender jugando La plataforma reúne tres propuestas interactivas, concebidas para poder utilizarse tanto de manera autónoma en el hogar como en el entorno educativo. El monstruo de mi huella — a partir de 8 años. Los menores deberán crear un monstruo que representa su huella digital. Su aspecto irá cambiando en función de las decisiones que tomen ante situaciones habituales relacionadas con internet y las redes sociales. A través del juego descubrirán qué es la huella digital, cómo se genera y qué hábitos pueden adoptar para proteger mejor su privacidad y su identidad en internet. Onda expansiva en la red — a partir de 10 años. Esta experiencia plantea diferentes situaciones relacionadas con el ciberacoso. Los participantes deberán identificar conversaciones dañinas y tomar las decisiones adecuadas para detener una particular “bomba del ciberacoso”. El objetivo es ayudarles a reconocer comportamientos perjudiciales en internet, saber cómo actuar ante ellos y fomentar una convivencia digital más saludable. Detectives de la verdad — a partir de 12 años. Un recorrido gamificado que reta a los participantes a identificar contenidos falsos o engañosos, contrastar información y reconocer algunas de las principales señales de manipulación. La experiencia busca fomentar el pensamiento crítico y explicar, al mismo tiempo, la importancia de verificar la información y el papel que desempeña el periodismo en la sociedad. Las tres propuestas configuran un itinerario progresivo de alfabetización mediática, adaptado a diferentes edades y orientado al desarrollo de competencias relacionadas con el uso crítico, seguro y responsable de los medios y del entorno digital. 00.30 min Cibercampamento Clan: juega, aprende y protégete en internet

Recursos para trabajar también en el aula Cibercampamento Clan no está planteado únicamente como una experiencia de juego. El proyecto incorpora también materiales didácticos y herramientas de evaluación que permiten a los docentes utilizar las diferentes actividades como recurso educativo en el aula. De esta forma, la iniciativa combina entretenimiento, aprendizaje y narrativas digitales para facilitar que los menores reflexionen sobre situaciones que forman parte de su vida cotidiana en internet.