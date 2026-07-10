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Cátedras

Encuentro anual de Cátedras RTVE 2026

Grupo de 29 personas en la reunión anual de Cátedras RTVE 2023, con José Manuel Pérez Tornero en la primera fila. Pantalla de RTVE al fondo.
Esteban Mayoral con los integrantes de las 11 Cátedras de RTVE Carlos de la Calle RAING
Equipo de Impulsa Visión RTVE

La RAING, la Real Academia de la Ingeniería, ha acogido, un año más, el encuentro anual de Cátedras RTVE en su sede de Madrid. El subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE, D. Esteban Mayoral, ha presidido el acto y ha destacado que el número de Cátedras se ampliará de las 11 actuales hasta un número de 15, ya que están en marcha tres nuevas cátedras. Una sobre riesgos psicosociales en el ámbito audiovisual, otra sobre el deporte, su papel en la transformación social y su influencia en los avances tecnológicos y otra sobre el aranés y su contribución a la vertebración social del país.

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