Encuentro anual de Cátedras RTVE 2026

La RAING, la Real Academia de la Ingeniería, ha acogido, un año más, el encuentro anual de Cátedras RTVE en su sede de Madrid. El subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE, D. Esteban Mayoral, ha presidido el acto y ha destacado que el número de Cátedras se ampliará de las 11 actuales hasta un número de 15, ya que están en marcha tres nuevas cátedras. Una sobre riesgos psicosociales en el ámbito audiovisual, otra sobre el deporte, su papel en la transformación social y su influencia en los avances tecnológicos y otra sobre el aranés y su contribución a la vertebración social del país.

Encuentro anual Cátedras RTVE 2026 9 Fotos 1 / 9 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Reunion Catedras RTVE_10 10.07.2026 Carlos de la Calle Carlos de la Calle

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