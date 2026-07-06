Reunión de Cátedras RTVE 2026
Equipo de Impulsa Visión RTVE
La sede la RAING, Real Academia de la Ingeniería, acogerá en Madrid este próximo miércoles, 8 de julio, el encuentro anual que reúne a todas las Cátedras de RTVE. El evento será inaugurado de manera oficial por el director general de la RAING, D. Javier Pérez de Vargas, y por el secretario general y del consejo de administración de RTVE, D. Alfonso Morales.
Dirigirá el encuentro el subdirector del centro de innovación y observación del conocimiento de RTVE, D. Esteban Mayoral.