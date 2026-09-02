Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 1 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 1 de septiembre fue la siguiente:
41 - 35 - 18 - 43 - 34 - 40. Complementario: 22. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.390.471,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|78.084,02
|Tercera (4)
|63
|1.239,43
|Cuarta (4)
|3.833
| 30,56
|Quinta (3)
|73.718
|4,00
|Reintegro
| 481.311
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
23 - 47 - 37 - 10 - 2 Estrellas: 3 - 5
Con una recaudación de 40.663.249 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 89.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|2
|238.156,46
|TERCERA (5+0)
|5
| 22.264,43
|CUARTA (4+2)
|24
|1.444,75
|QUINTA (4+1)
|467
|136,77
|SEXTA (3+2)
|866
|77,97
|SEPTIMA (4+0)
| 1.168
|40,62
|OCTAVA (2+2)
|12.776
|18,57
|NOVENA (3+1)
|20.400
|12,97
|DECIMA (3+0)
|50.012
|9,85
|UNDECIMA (1+2)
|66.955
|8,91
|DUODECIMA (2+1)
|301.034
|6,24
|DECIMOTERCERA (2+0)
|752.440
|4,02
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.