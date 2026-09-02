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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 1 de septiembre

Para todos los públicos Sandra Daviú presenta los números ganadores del sorteo de Bonoloto: 18, 34, 35, 40, 41, 43, con complementario C22 y reintegro R9, el 01/09/2026.
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 01/09/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 1 de septiembre fue la siguiente:

41 - 35 - 18 - 43 - 34 - 40. Complementario: 22. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.390.471,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 78.084,02
Tercera (4) 63 1.239,43
Cuarta (4) 3.833 30,56
Quinta (3) 73.718 4,00
Reintegro 481.311
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

23 - 47 - 37 - 10 - 2 Estrellas: 3 - 5

Con una recaudación de 40.663.249 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 89.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 2 238.156,46
TERCERA (5+0) 5 22.264,43
CUARTA (4+2) 24 1.444,75
QUINTA (4+1) 467 136,77
SEXTA (3+2) 866 77,97
SEPTIMA (4+0) 1.168
 40,62
OCTAVA (2+2) 12.776 18,57
NOVENA (3+1) 20.400 12,97
DECIMA (3+0) 50.012 9,85
UNDECIMA (1+2) 66.955 8,91
DUODECIMA (2+1) 301.034 6,24
DECIMOTERCERA (2+0) 752.440 4,02

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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