Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 1 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 1 de septiembre fue la siguiente:

41 - 35 - 18 - 43 - 34 - 40. Complementario: 22. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.390.471,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 78.084,02 Tercera (4) 63 1.239,43 Cuarta (4) 3.833 30,56

Quinta (3) 73.718 4,00 Reintegro 481.311

0,50