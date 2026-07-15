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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de julio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 14/07/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 14/07/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de julio fue la siguiente:

22 - 24 - 44 - 25 - 10 - 36 . Complementario: 12. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.495.824,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 152.101,81
Tercera (4) 78 975,01
Cuarta (4) 4.715 24,19
Quinta (3) 90.653 4,00
Reintegro 497.241
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

42 - 10 - 19 - 37 - 47 Estrellas: 9 - 12

Con una recaudación de 36.499.073,60 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 50.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Barbate (Cádiz).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 2 238.156,46
TERCERA (5+0) 5 22.264,43
CUARTA (4+2) 24 1.444,75
QUINTA (4+1) 467 136,77
SEXTA (3+2) 866 77,97
SEPTIMA (4+0) 1.168
 40,62
OCTAVA (2+2) 12.776 18,57
NOVENA (3+1) 20.400 12,97
DECIMA (3+0) 50.012 9,85
UNDECIMA (1+2) 66.955 8,91
DUODECIMA (2+1) 301.034 6,24
DECIMOTERCERA (2+0) 752.440 4,02

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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