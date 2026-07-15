Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de julio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de julio fue la siguiente:

22 - 24 - 44 - 25 - 10 - 36 . Complementario: 12. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.495.824,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 152.101,81 Tercera (4) 78 975,01 Cuarta (4) 4.715 24,19

Quinta (3) 90.653 4,00 Reintegro 497.241

0,50