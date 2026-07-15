Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 14 de julio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 14 de julio fue la siguiente:
22 - 24 - 44 - 25 - 10 - 36 . Complementario: 12. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.495.824,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|152.101,81
|Tercera (4)
|78
|975,01
|Cuarta (4)
|4.715
| 24,19
|Quinta (3)
|90.653
|4,00
|Reintegro
| 497.241
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
42 - 10 - 19 - 37 - 47 Estrellas: 9 - 12
Con una recaudación de 36.499.073,60 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 50.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Barbate (Cádiz).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|2
|238.156,46
|TERCERA (5+0)
|5
| 22.264,43
|CUARTA (4+2)
|24
|1.444,75
|QUINTA (4+1)
|467
|136,77
|SEXTA (3+2)
|866
|77,97
|SEPTIMA (4+0)
| 1.168
|40,62
|OCTAVA (2+2)
|12.776
|18,57
|NOVENA (3+1)
|20.400
|12,97
|DECIMA (3+0)
|50.012
|9,85
|UNDECIMA (1+2)
|66.955
|8,91
|DUODECIMA (2+1)
|301.034
|6,24
|DECIMOTERCERA (2+0)
|752.440
|4,02
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.