RTVE celebra los III Premios Academia de la Moda Española en una gala de homenaje a los oficios artesanos

El Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid ha acogido la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española (FAME) y RTVE. La gran noche de la moda española fue escaparate de la moda nacional, reunió a sus principales nombres y a numerosos invitados, y volvió a recordar la necesidad de apoyar esta industria, pieza clave del motor cultural y económico de nuestro país.

Presentada por Jesús Vázquez y dirigida por María Eizaguirre, la gala fue emitida en directo en La 2, TVE Internacional y RTVE Play y comenzó tras una impresionante alfombra roja, donde nominados e invitados posaron con piezas de moda nacional. Una pasarela de creatividad y talento que fue retransmitida en directo en RTVE Play en un programa especial conducido por Elena S. Sánchez, Rafael Muñoz y Marcos Miranda.

Los galardones valoraron en 13 categorías las trayectorias y otros aspectos creativos, empresariales y técnicos del ecosistema de nuestra moda, muy amplio y diverso. Un reconocimiento al trabajo realizado en el último año por las marcas, diseñadores, artesanos, empresas y proyectos que lo conforman.

Una celebración de la industria de la moda que puso el foco en los oficios que la hacen posible, leitmotiv de esta edición. Durante la ceremonia, en cada categoría, los entregadores describieron una artesanía como preámbulo. Las costureras confeccionistas, las modelistas patronistas, los tintoreros, los fotógrafos, los indumentaristas tradicionales, los alpargateros, los engastadores, los cesteros, las bordadoras, los estilistas y las planchadoras, entre otras maestrías, fueron protagonistas de emotivos discursos. Un guiño que no solo buscaba reconocer, dignificar y acercar a la sociedad la labor que realizan, sino que quería despertar vocaciones en las nuevas generaciones para asegurar la continuidad de estas profesiones.

La fiesta de la moda española reunió a más de 900 invitados Los más de 500 metros de alfombra roja contaron con la asistencia de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Sergio Calderón, director de TVE; Juan Duyos, presidente de la Fundación Academia de la Moda Española; Pepa Bueno, vicepresidenta de FAME y otras autoridades vinculadas a la cultura, la educación y el comercio. Por parte de RTVE participaron el director de servicios corporativos, Eduardo Fernández Palomares; la directora de RTVE Territorial, Cristina Bravo; la directora de Producción de Cotenidos, Ana Bordas; el secretario general, Alfonso Morales y los consejeros María Solana, Marina Vila y Rubén Moreno. En la alfombra posaron también los diseñadores Agatha Ruiz de la Prada, Juan Vidal, Moisés Nieto, Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Luis de Javier, Isabel Sanchís, Malne, García Madrid, Ana Locking, Arturo Obegero, Francis Montesinos, Carlota Barrera, Ernesto Naranjo, Miguel Becer, Michael Costello, Acromatyx, Daniel Chong, Javier Delafuente, Simorra, Pablo Erroz, Pilar Dalbat, Habey Club, Claro Couture, Ynés Suelves, Baro Lucas, Lola Casademunt, Maison Mesa y María Lafuente, entre muchos otros. Así como un gran número de invitados, entre ellos, las modelos internacionales Nieves Álvarez, Almudena Fernández, Mayka Merino, Marina Pérez, Oriol Elcacho, Davinia Pelegrí y Marta Ortiz; las actrices Ana Fernández, Andrea Duro, Mónica Cruz e Iván Sánchez; los deportistas Sergio Camello, Manu Moreno y el equipo español de gimnasia rítmica, ganador de los tres oros consecutivamente en el Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica 2025 y 2026; las artistas Almudena Cañedo y Lulu Figueroa, y las creadores de contenido Paula Ordovás, Iera González y Carla Hinojosa. A ellos se sumaron rostros de programas de TVE, como Paula Vázquez; Raquel Sánchez Silva y Luis de Javier y los concursantes de ‘Maestros de la Costura’; Marta Flich (‘Directo al grano’), Adela González yMiriam Moreno (‘Mañaneros 360’), Javier de Hoyos (‘DCorazón’) o Susana Castañón (‘Sukha’); los presentadores de informativos Olga Lambea, Lluis Guilera, Marina Ribel y Cristina Pampin, y de Radio 3 como Ángela Fernández o Rosa Frasquet. Además, moda y música demostraron de nuevo ser el tándem perfecto. No faltaron al evento participantes del Benidorm Fest, Vicco, Beatriz Luengo, Natalia Lacunza, Adrián Roma (Marlon) y Walls. Así como Mahmood, Mayo y Kany García, quienes actuaron en la ceremonia.

Premiados III edición Premios Academia de la Moda Española Todas las propuestas ganadoras fueron presentadas y desarrolladas en 2025 y han sido seleccionadas a través de la votación de los más de 130 miembros de la Academia de la Moda Española, encargados de elegir también con su voto a los finalistas. Además, el Patronato de FAME otorgó durante la gala dos premios especiales: Adolfo Domínguez recogió el Premio de Honor y Manolo Blahnik el Premio Internacional, entregado a Kristina Blahnik, su sobrina y CEO de la empresa. El trofeo entregado a los premiados homenajea a Cristóbal Balenciaga, una escultura creada por Helena Rohner e inspirada en uno de sus icónicos tocados de novia. Altas Artesanías aplicadas a la Moda Atelier Mariana Barturen por ‘Atelier de flores’ Mariana Barturen 5 Embajador de la Moda Española Fundación Museo Cristóbal Balenciaga Impulso y Difusión de la Moda Española Mercedes Benz Fashion Week Madrid Mejor Colección Isabel Sanchís por ‘Spring Summer 2026’ Mejor Colección de Calzado y Marroquinería Pedro García por ‘Essentia, 100 años de Pedro García’ Mejor Colección de Joyería y Accesorios Helena Rohner por ‘Primavera verano 2026’ Mejor presentación: Desfile Juan Vidal por ‘El desfile de la colección Me quiere, no me quiere’ Juan Vidal Mejor presentación: Nuevos formatos Naranjo y ManéMané por ‘Naranjo + ManéMané’ Mejor Proyecto Empresarial Lola Casademunt Sostenibilidad e Innovación Pyratex por ‘Pyratex solea - Nueva cadena de suministro del algodón español’ Talento Novel Habey Club Premio de Honor Adolfo Domínguez El Patronato otorga a Adolfo Domínguez el Premio de Honor en el año en el que la firma celebra su 50 aniversario. Un reconocimiento a su espíritu pionero: fue el primer diseñador español en abrir tiendas en el extranjero en los años 80, en salir a Bolsa en 1997 y en industrializar la moda de autor exportándola a mercados tan complejos como Japón o México. Entendiendo la moda como una segunda piel, su histórico lema "la arruga es bella" transformó por completo la estética de una época. Adolfo Domínguez 5 Premio Internacional Manolo Blahnik Manolo Blahnik es una de las mayores leyendas de la moda universal y uno de los principales embajadores del diseño español. A lo largo de su trayectoria, el creador canario ha llevado el nombre de España y de la artesanía del calzado a las cotas más altas del panorama internacional. La Fundación quiere reconocer el corazón de artesano de Blahnik, quien continúa dibujando a mano cada boceto y esculpiendo personalmente las hormas de madera de sus zapatos.