Rosa María Calaf, histórica corresponsal de RTVE, Premio Nacional de Televisión 2026

La periodista Rosa María Calaf ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026 que concede el Ministerio de Cultura. El jurado ha distinguido a la histórica corresponsal de RTVE por ser “una figura pionera en el reporterismo televisivo”. Como la corresponsal más veterana de RTVE, señalan que “su rigor la convierte en un referente indispensable” que destacó en “un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo”.

Asimismo, el jurado ha explicado que la que fuera corresponsal de TVE en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín “comprendió el enorme poder de la imagen como herramienta para enriquecer el relato periodístico e impulsó nuevas formas de crónica televisiva, con una mirada adelantada a su tiempo, abordando temas entonces considerados tabú, como la homosexualidad.” En definitiva, reconocen en la periodista catalana “una mirada feminista, diversa, capaz de anticipar temáticas y estilos de plena actualidad”.

Rosa María Calaf ha desempeñado diversas funciones en el seno del periodismo televisivo. El jurado ha subrayado que, a lo largo de su carrera, “ha conjugado la entrevista a líderes mundiales con el reportaje a pie de calle. Formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983”.

Además, detallan que el galardón “reconoce una trayectoria ejemplo de periodismo riguroso, con una especial destreza para explicar la complejidad con claridad, conociendo in situ a los protagonistas, derribando prejuicios y modernizando la narración periodística con su creatividad y osadía. Tras su jubilación, sigue comprometida con la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la información, participando en múltiples actividades de divulgación sobre televisión y periodismo”.

El premio, dotado con 30.000 euros, reconoció en su pasada edición al también presentador de TVE Jordi Hurtado, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran, Karlos Arguiñano, Victoria Prego, Andreu Buenafuente, Concha García Campoy o Paloma del Río (RTVE). Con este premio, el Ministerio de Cultura reconoce a la televisión como herramienta esencial para la difusión de la cultura, así como su vinculación con el desarrollo y difusión de las industrias culturales.

Miembros del jurado del Premio Nacional de Televisión 2026 Santi Burgos Santi Burgos