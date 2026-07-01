'El perro andaluz, by Manu Sánchez' convierte la noche del partido de España en una gran fiesta en directo

‘El perro andaluz by Manu Sánchez’, mejor estreno de entretenimiento en La 1 desde hace dos años, regresa mañana con su cuarta entrega, en la que el presentador volverá a ponerse al frente de este nuevo fenómeno televisivo que combina entrevistas, actualidad, humor y música. La noche estará especialmente marcada por el ambiente del Mundial, convirtiendo el Cartuja Center de Sevilla en un gran punto de encuentro donde el público compartirá la emoción del partido de España antes de formar parte de una edición muy especial del programa.

El espacio contará con un cartel de lujo encabezado por Niña Pastori, que conversará con Manu Sánchez sobre sus tres décadas de trayectoria, la evolución del flamenco y los proyectos que marcan esta nueva etapa de su carrera. La artista protagonizará además uno de los momentos más especiales de la noche, con una puesta en escena diseñada especialmente para el programa que sorprenderá tanto al público presente como a la audiencia de La 1.

Otra de las grandes invitadas será Anabel Alonso, una de las figuras más reconocidas del humor y la televisión en España. Junto a Manu Sánchez repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera, compartirá anécdotas y se dejará llevar por el particular universo del programa, donde la frescura, la sátira y el humor siempre encuentran su espacio.

La noche contará además con la participación de María Galiana, una de las colaboradoras más queridas del formato y referente cultural indiscutible. En su conversación con Manu Sánchez compartirá recuerdos, reflexiones y vivencias de una trayectoria marcada por el compromiso, la cercanía y una forma única de entender la interpretación y la vida.

El programa recibirá también a Mari Paz Sayago, que volverá a dar vida a su ya inconfundible personaje de Carmen Fuentes Segura, encargada de rescatar algunas de las joyas más curiosas del archivo del NO-DO y de la historia de TVE con su particular mirada cargada de humor.

La velada se completará con la actuación de Mar Tiago, que pondrá la banda sonora a una edición marcada por el ambiente del Mundial, el humor, la música y la emoción. Con todos estos ingredientes, ‘El perro andaluz, by Manu Sánchez’ pondrá el broche a una cita concebida para unir a los cerca de 2.000 espectadores reunidos en el Cartuja Center y a la audiencia de La 1 en una misma celebración.