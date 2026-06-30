Con motivo del Día Mundial de las Redes Sociales, ‘Documentos TV’ estrena ‘Telegram, el gran perturbador’, que presenta a Pavel Durov, el dirigente detrás de esta plataforma de mensajería célebre por la fuerte protección en seguridad y privacidad. Entre sus mil millones de usuarios hay activistas, disidentes, periodistas, traficantes de droga y armas, grupos terroristas o extremistas. Mientras Durov se presenta como defensor incondicional de la libertad, sus detractores lo consideran cómplice de autócratas y delincuentes. En agosto de 2024 fue detenido por no actuar frente a las actividades delictivas que proliferan en la aplicación.

La radiografía de un híbrido de oligarca ruso y magnate tecnológico

Solo viste de negro, entrena para moldear su cuerpo y, además, afirma que es padre de, al menos, cien hijos. Así describe a Pavel Durov el documental ‘Telegram, el gran perturbador’. Este excéntrico franco-ruso es el creador del servicio de mensajería y red social Telegram. “Me recuerda tanto a los yuppies de la tecnología de Silicon Valley como a los antiguos oligarcas rusos de los años 90”, asegura Elisabeth Schimpfössi, socióloga y experta en Rusia.

Pavel Durov se curtió a sí mismo desde muy joven, en San Petersburgo, en la década de los 90. Mientras estudiaba filología, puso a prueba sus conocimientos en sus primeros proyectos de internet. En 2006, junto a su hermano Nikolai, un genio de las matemáticas y su confidente más cercano, crearon VK, el Facebook ruso. Se convirtió en la preferida y mayor red social de Rusia y de los países vecinos con 170 millones de usuarios. “VK hizo a Durov ganar sus primeros millones”, relata el periodista ruso Aleksandr Urzhanov. Pero “la red social VK estaba en peligro de caer en manos del estado ruso”, cuenta Urzhanov. Durov se negó a doblegarse. Así que, en agosto de 2013, los hermanos Durov fundaron Telegram.

Pavel Durov, fundador de Telegram

Pavel dijo en una entrevista que “no hay ningún medio de comunicación seguro. Podría ser una buena idea desarrollar una aplicación de mensajería con una encriptación decente”. Muy pronto, Telegram se convirtió en una plataforma segura para activistas, periodistas, pero también para otro tipo de usuarios. “Pederastas, traficantes de drogas y de armas, grupos terroristas…”, enumera Damien Leloup, periodista de Le Monde.

En 2024, Tras su detención en París, Francia le acusó de no combatir a los delincuentes que operan sin control alguno en su plataforma. Durov quedó en libertad bajo fianza de 5 millones de euros y desde entonces, vive en un hotel de lujo en la capital francesa. Poco más se conoce, ya que no se prodiga en los medios de comunicación.

‘Telegram, el gran perturbador’ plantea si Pavel Durov es un luchador por la libertad de expresión o un cómplice de autócratas y delincuentes. Pero va más allá. Profundiza en la opacidad de Telegram y en cómo este hombre ha podido hacer que esta plataforma siga funcionando como un servicio propio de las primeras etapas de internet, cuando era un ecosistema completamente libre que desafiaba las fronteras y el control estatal.