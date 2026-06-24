Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 23 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 23 de junio fue la siguiente:
16 - 24 - 49 - 41 - 18 - 8. Complementario: 31. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.073.221 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|128.768,29
|Tercera (4)
|70
|919,77
|Cuarta (4)
|3.746
| 25,78
|Quinta (3)
|72.277
|4,00
|Reintegro
| 410.743
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
45 - 36 - 33 - 3 - 46 Estrellas: 5 - 6
Con una recaudación de 38.225.640,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 60.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Madrid.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|3
|166.281,53
|TERCERA (5+0)
|5
| 23.317,64
|CUARTA (4+2)
|22
|1.650,65
|QUINTA (4+1)
|408
|131,75
|SEXTA (3+2)
|986
|48,99
|SEPTIMA (4+0)
| 894
|44,33
|OCTAVA (2+2)
|14.697
|12,18
|NOVENA (3+1)
|20.811
|12,39
|DECIMA (3+0)
|82.965
|7,53
|UNDECIMA (1+2)
|108.392
|5,63
|DUODECIMA (2+1)
|325.105
|6,06
|DECIMOTERCERA (2+0)
|672.893
|4,71
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.