Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 23 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 23 de junio fue la siguiente:

16 - 24 - 49 - 41 - 18 - 8. Complementario: 31. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.073.221 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 128.768,29 Tercera (4) 70 919,77 Cuarta (4) 3.746 25,78

Quinta (3) 72.277 4,00 Reintegro 410.743

0,50