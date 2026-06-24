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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 23 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 23/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 23/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 23 de junio fue la siguiente:

16 - 24 - 49 - 41 - 18 - 8. Complementario: 31. Reintegro: 6. Con una recaudación de 2.073.221 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 128.768,29
Tercera (4) 70 919,77
Cuarta (4) 3.746 25,78
Quinta (3) 72.277 4,00
Reintegro 410.743
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

45 - 36 - 33 - 3 - 46 Estrellas: 5 - 6

Con una recaudación de 38.225.640,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 60.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Madrid.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 3 166.281,53
TERCERA (5+0) 5 23.317,64
CUARTA (4+2) 22 1.650,65
QUINTA (4+1) 408 131,75
SEXTA (3+2) 986 48,99
SEPTIMA (4+0) 894
 44,33
OCTAVA (2+2) 14.697 12,18
NOVENA (3+1) 20.811 12,39
DECIMA (3+0) 82.965 7,53
UNDECIMA (1+2) 108.392 5,63
DUODECIMA (2+1) 325.105 6,06
DECIMOTERCERA (2+0) 672.893 4,71

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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