'Un país para leerlo', de La 2, Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026

El programa de La 2 ‘Un país para leerlo’ ha sido galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026, en la modalidad de Fomento de la Lectura en los Medios de Comunicación, otorgado por el Ministerio de Cultura. El jurado destaca su labor por "descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios”. Comparte el galardón con el Premio Literario San Clemente, que impulsa anualmente el Instituto de Enseñanza Secundaria Rosalía de Castro de Santiago de Compostela.

El jurado ha fallado el premio en la figura de sus directores, Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos, por “ser un programa con un estilo original, cuidado y fresco que toma la magia de la literatura como hoja de ruta para descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios”.

Asimismo, el jurado ha señalado que “con una estética rompedora, ‘Un país para leerlo’ propone un viaje literario por la geografía nacional que desvela la profunda conexión entre nuestros paisajes, letras y diferentes lenguas que nos enriquecen. Grandes figuras, talentos emergentes, los espacios donde se gestaron y escribieron las obras maestras, clubes de lectura singulares y librerías con encanto se unen para fomentar el hábito lector de una forma excepcional”.

‘Un país para leerlo’ ‘Un país para leerlo’ es un magacín literario que recorre diferentes puntos de la geografía española para abordar la historia y el panorama actual de la literatura española. Un viaje semanal que traslada al espectador en cada capítulo a una ciudad diferente para conocer a las grandes figuras de la literatura, talentos emergentes, lugares en los que se gestaron y escribieron grandes obras, clubes de lectura sorprendentes, librerías, novedades editoriales y contenidos relacionados con el mundo de la lectura. Estrenado en 2022, consta de seis temporadas emitidas en La 2 y RTVE Play. El programa está dirigido por Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos y presentado por Laura Chivite.