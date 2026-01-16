La 2 ofrece una nueva temporada de 'Un paÃs para leerlo', de la mano de la escritora Laura Chivite
- El programa sigue recorriendo España para descubrir los relatos y secretos que forman el ecosistema literario de nuestro país
- De la mano de lectores y autores como Juan Gómez-Jurado, Luz Gabás, Andrés Neuman o Eduardo Mendicutti
- Los domingos, a las 12:30 horas en La 2 y RTVE Play
‘Un país para leerlo’ emite en La 2 su sexta temporada, en la que sigue recorriendo España a través de autores, libros y lectores, esta vez de la mano de la escritora Laura Chivite. Un viaje por ciudades y comarcas para descubrir la historia y el panorama actual de la literatura.
Laura Chivite (Pamplona, 1995) conduce el programa en esta nueva temporada. Licenciada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, en 2022 ganó el Premio ‘El Ojo Crítico’ de Narrativa de RNE con su libro de relatos ‘Gente que ríe’. Su última novela, ‘El ataque de las cabras’, obtuvo el Premio Euskadi de Plata de Narrativa en castellano 2025.
En ‘Un país para leerlo’, la audiencia descubrirá nuevos rumbos y caminos. En esta ocasión, Laura Chivite charlará con autores imprescindibles como Juan Gómez-Jurado, Luz Gabás, Andrés Neuman, María Oruña o Eduardo Mendicutti, sin olvidar a las nuevas voces de la literatura española.
A su lado, se conocerán destinos tan sugerentes como la Alpujarra granadina, Lekeitio o Sanlúcar de Barrameda. Será un viaje para revelar sus rincones favoritos, los lugares donde se inspiran, costumbres locales e historias secretas. Una ruta que atravesará la geografía española para visitar escenarios literarios e inspiradores, librerías mágicas, clubes de lectura sorprendentes.
Las Vegas, comarca madrileña de inspiración literaria
En el próximo capítulo, ‘Un país para leerlo’ viajará a la madrileña comarca de Las Vegas, que ha servido como fuente de inspiración a distintos escritores. Allí, la presentadora Laura Chivite entrevistará a Juan Gómez-Jurado, escritor superventas considerado el rey del thriller en España.
Además, charlará con el actor José Sacristán, amante de la lectura y machadiano confeso, que a lo largo de su carrera ha interpretado a personajes literarios como Don Quijote. Durante el programa, visitarán rincones de Colmenar de Oreja y Chinchón que han servido como plató de cine y escenario de grandes películas, muchas de ellas relacionadas con la literatura. También rendirán homenaje a la tradicional figura de la lavandera y, sobre todo, al papel que estas mujeres jugaron en la transmisión oral de cuentos y canciones.