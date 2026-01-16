‘Un país para leerlo’ emite en La 2 su sexta temporada, en la que sigue recorriendo España a través de autores, libros y lectores, esta vez de la mano de la escritora Laura Chivite. Un viaje por ciudades y comarcas para descubrir la historia y el panorama actual de la literatura.

Laura Chivite (Pamplona, 1995) conduce el programa en esta nueva temporada. Licenciada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, en 2022 ganó el Premio ‘El Ojo Crítico’ de Narrativa de RNE con su libro de relatos ‘Gente que ríe’. Su última novela, ‘El ataque de las cabras’, obtuvo el Premio Euskadi de Plata de Narrativa en castellano 2025.

En ‘Un país para leerlo’, la audiencia descubrirá nuevos rumbos y caminos. En esta ocasión, Laura Chivite charlará con autores imprescindibles como Juan Gómez-Jurado, Luz Gabás, Andrés Neuman, María Oruña o Eduardo Mendicutti, sin olvidar a las nuevas voces de la literatura española.

A su lado, se conocerán destinos tan sugerentes como la Alpujarra granadina, Lekeitio o Sanlúcar de Barrameda. Será un viaje para revelar sus rincones favoritos, los lugares donde se inspiran, costumbres locales e historias secretas. Una ruta que atravesará la geografía española para visitar escenarios literarios e inspiradores, librerías mágicas, clubes de lectura sorprendentes.

