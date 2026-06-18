Noche de comedia negra en 'Historia de nuestro cine' con 'Felices 140'

‘Historia de nuestro cine’ recupera este viernes ‘Felices 140’ de Gracia Querejeta (2015), una turbadora reflexión sobre lo que podemos llegar a ser y posiblemente la película más oscura de la directora, cuyo reparto está encabezado por Maribel Verdú.

Para profundizar en esta película, en el coloquio intervendrán el actor y músico Álex O´Dogherty, uno de los integrantes del reparto de ‘Felices 140’; y la actriz y directora Aina Clotet, que estrena esa misma noche su debut en el largometraje con ‘Viva’, película que además de dirigir también ha protagonizado y con la que se ha hecho con el premio Revelación de la Semana de la Crítica en Cannes. Junto a ellos, la directora de la revista Caimán CdC y colaboradora habitual del programa, Jara Yáñez.

Imagen del coloquio sobre 'Felices 140'

La presentación de ‘Felices 140’ correrá a cargo de la redactora jefa de Cinemanía y colaboradora habitual del programa, Andrea G. Bermejo.