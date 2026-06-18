Noche de comedia negra en 'Historia de nuestro cine' con 'Felices 140'
- Una película de Gracia Querejeta seguida de un coloquio con uno de sus actores, Alex O´Dogherty, la directora Aina Clotet y la crítica Jara Yáñez
- #HNCfelices140: viernes 19 de junio, a las 22:55 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ recupera este viernes ‘Felices 140’ de Gracia Querejeta (2015), una turbadora reflexión sobre lo que podemos llegar a ser y posiblemente la película más oscura de la directora, cuyo reparto está encabezado por Maribel Verdú.
Para profundizar en esta película, en el coloquio intervendrán el actor y músico Álex O´Dogherty, uno de los integrantes del reparto de ‘Felices 140’; y la actriz y directora Aina Clotet, que estrena esa misma noche su debut en el largometraje con ‘Viva’, película que además de dirigir también ha protagonizado y con la que se ha hecho con el premio Revelación de la Semana de la Crítica en Cannes. Junto a ellos, la directora de la revista Caimán CdC y colaboradora habitual del programa, Jara Yáñez.
La presentación de ‘Felices 140’ correrá a cargo de la redactora jefa de Cinemanía y colaboradora habitual del programa, Andrea G. Bermejo.
‘Felices 140’
En esta comedia negra, Elia cumple 40 años y, para celebrarlo, reúne en una lujosa casa rural a amigos y familiares. Tiene que decirles algo muy importante que hará que el ambiente empiece a enrarecerse. Está protagonizada por Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández y Marián Álvarez.