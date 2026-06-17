Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 16 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 16 de junio fue la siguiente:
24 - 14 - 11 - 28 - 7 - 40. Complementario: 1. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.680.536,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|158.413,89
|Tercera (4)
|101
|784,23
|Cuarta (4)
|5.866
| 20,25
|Quinta (3)
|103.543
|4,00
|Reintegro
| 533.492
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
18 - 25 - 37 - 31 - 45 Estrellas: 4 - 9
Con una recaudación de 37.340.899,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 38.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en La Línea de la Concepción (Cádiz).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|0
|0,00
|TERCERA (5+0)
|7
| 85.884,07
|CUARTA (4+2)
|22
|1.612,45
|QUINTA (4+1)
|496
|131,75
|SEXTA (3+2)
|1.410
|48,99
|SEPTIMA (4+0)
| 1.095
|44,33
|OCTAVA (2+2)
|19.927
|12,18
|NOVENA (3+1)
|21.848
|12,39
|DECIMA (3+0)
|48.177
|10,46
|UNDECIMA (1+2)
|108.392
|5,63
|DUODECIMA (2+1)
|325.136
|5,91
|DECIMOTERCERA (2+0)
|714.942
|4,33
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.