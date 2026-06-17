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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 16 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 16/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 16/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 16 de junio fue la siguiente:

24 - 14 - 11 - 28 - 7 - 40. Complementario: 1. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.680.536,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 158.413,89
Tercera (4) 101 784,23
Cuarta (4) 5.866 20,25
Quinta (3) 103.543 4,00
Reintegro 533.492
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

18 - 25 - 37 - 31 - 45 Estrellas: 4 - 9

Con una recaudación de 37.340.899,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 38.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 0 0,00
TERCERA (5+0) 7 85.884,07
CUARTA (4+2) 22 1.612,45
QUINTA (4+1) 496 131,75
SEXTA (3+2) 1.410 48,99
SEPTIMA (4+0) 1.095
 44,33
OCTAVA (2+2) 19.927 12,18
NOVENA (3+1) 21.848 12,39
DECIMA (3+0) 48.177 10,46
UNDECIMA (1+2) 108.392 5,63
DUODECIMA (2+1) 325.136 5,91
DECIMOTERCERA (2+0) 714.942 4,33

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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