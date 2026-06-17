Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 16 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 16 de junio fue la siguiente:

24 - 14 - 11 - 28 - 7 - 40. Complementario: 1. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.680.536,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 158.413,89 Tercera (4) 101 784,23 Cuarta (4) 5.866 20,25

Quinta (3) 103.543 4,00 Reintegro 533.492

0,50