F. Javier Cárdenas García, XVIII Premio de Poesía Joven RNE–Fundación Montemadrid

Radio Nacional de España y la Fundación Montemadrid han anunciado el fallo del XVIII Premio de Poesía Joven, galardón que reconoce cada año el talento de jóvenes autores y que, en esta edición, ha recaído en F. Javier Cárdenas García por su obra ‘Latitud cero’.

El jurado ha subrayado del poemario su “imaginería evocadora que remite a Ecuador, pero sin ser una mera colección de estampas”, destacando que se trata de una obra “cohesionada, que demuestra madurez poética, con música, buenos finales e imágenes sugerentes”.

La editorial Pre-Textos se encargará de la edición y distribución de la obra ganadora, y el autor recibirá un premio de 5.000 euros, consolidando así este reconocimiento como uno de los más relevantes en el ámbito de la poesía joven en lengua española.

El jurado ha estado compuesto por Esperanza López Parada, Ben Clark, Amalia Bautista, Raquel Vázquez y Javier Lostalé, destacados nombres del ámbito académico y literario, junto a Ignacio Elguero, director de Iniciativas Culturales de RTVE, y Manuel Borrás, fundador de la editorial Pre-textos. Asimismo, la Fundación Montemadrid ha estado representada por Jaime Guerra, director adjunto, y Jaime González Cela, coordinador de bibliotecas y actividades literarias.

18 años de poesía joven Impulsado por RNE y la Fundación Montemadrid, este certamen alcanza su mayoría de edad consolidado como una plataforma clave para la proyección de nuevos talentos literarios, promoviendo la creación poética contemporánea y facilitando la publicación de autores emergentes. F. Javier Cárdenas García se incorpora con ‘Latitud cero’ a la lista de ganadores de este prestigioso galardón, que desde su creación ha respaldado a diversas voces de la poesía actual, como Alejandra Sevilla López, que el pasado año ganó por su obra ‘A vista de niña pájaro’. Los anteriores galardonados fueron Jorge Pérez Cebrián por ‘Pero nunca los huesos de las aves’, Félix Moyano por ‘Cuando llegue la hora’; Anais Vega por ‘Secuelas del fuego’; Antonio Díaz Mola por ‘Apostasía’; Javier Temprado por ‘Ciudad cero’; Sergio Navarro por ‘Una imagen imposible’; Gonzalo Gragera por ‘La suma que nos resta’; Javier Hernando Herráez por ‘Todos los animales muertos en la carretera’; Erika Martínez por ‘Color carne’; Javier Vicedo por ‘Ventanas a ninguna parte’; Carlos Contreras por ‘El eco anticipado’; Andrés Catalán y Ben Clark por ‘Mantener la cadena de frío’; José Alcaraz Pérez por ‘Edición anotada de la tristeza’; Juan Bello Sánchez con ‘Todas las fiestas de mañana’, y Martha Asunción Alonso con ‘Wendy’.