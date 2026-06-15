RTVE y la Dirección General de Agenda 2030 refuerzan su alianza para la divulgación y sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Corporación RTVE y el director general de Agenda 2030, David Perejil, han firmado este lunes en Prado del Rey un convenio de colaboración con el objetivo de promover la divulgación y sensibilización en materia de Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en línea con el compromiso del Gobierno de España y de RTVE de promover un desarrollo sostenible.

En el marco de este convenio, que tiene una vigencia de cuatro años y podrá ser prorrogado por un periodo de dos años adicionales, RTVE colaborará en la difusión de actividades relacionadas con la Agenda 2030 que sean consideradas de especial relevancia e interés. Además, la Corporación dará visibilidad a las buenas prácticas relacionadas con la Agenda 2030 que ya se implementan en España y prestará cobertura informativa a la entidades sociales, locales y regionales que estén desarrollando iniciativas relacionadas con los ODS.

Por su parte, la Dirección General de Agenda 2030 propondrá temáticas y actividades relacionadas con la Agenda 2030 y proporcionará a RTVE las informaciones necesarias para la correcta divulgación que la Corporación llevará a cabo. Además, proveerá a los distintos programas de RTVE de los contactos de entidades o personas expertas en la Agenda 2030, y ofrecerá asesoramiento experto sobre los temas a divulgar.

La Agenda 2030 es un plan de acción acordado por 193 estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, a favor de los derechos de las personas, el planeta y la prosperidad para alcanza el Desarrollo Sostenible. En el marco de esta agenda se acordaron 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) con un horizonte de cumplimiento planteado hasta el año 2030. Cada ODS incluye diferentes metas específicas -en total 169- que contribuyen al cumplimiento de los diferentes objetivos y abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Con la firma de este convenio se fortalece la relación entre ambas instituciones, que ya tienen suscrito otro convenio, junto a casi una veintena de empresas y entidades públicas, para facilitar la cooperación en cuantas iniciativas, estudios, programas, medidas y acciones desarrollen conjuntamente para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.