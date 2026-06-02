Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 1 de junio
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 1 de junio fue la siguiente:
6 - 48 - 23 - 10 - 46 - 30. Complementario: 29 Reintegro: 5.
Con una recaudación de 2.023.099 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|41.964,97
|Tercera (5)
| 65
| 968,42
|Cuarta (4)
|3.792
|24,90
|Quinta (3)
|70.230
|4,00
|Reintegro
|406.007
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
1 - 39 - 12 - 23 - 4 - 11. Complementario: 27. Reintegro: 9. Joker: 8346426
Con una recaudación de 6.285.035 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 9.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|6
| 18.335,30
|3ª categoría (5)
|112
|1.800,79
|4ª categoría (4)
|6.665
|44,02
|5ª categoría (30)
|124.342
|8,00
|Reintegro
|600.930
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|8346426
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|834642-/ -346426
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|83464-- / --46426
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|8346--- / ---6426
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|834---- / ----426
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|83----- / -----26
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|8------ / ------6
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.