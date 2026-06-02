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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 1 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 01/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 01/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 1 de junio fue la siguiente:

6 - 48 - 23 - 10 - 46 - 30. Complementario: 29 Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.023.099 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 41.964,97
Tercera (5) 65
 968,42
Cuarta (4) 3.792 24,90
Quinta (3) 70.230 4,00
Reintegro 406.007 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

1 - 39 - 12 - 23 - 4 - 11. Complementario: 27. Reintegro: 9. Joker: 8346426

Con una recaudación de 6.285.035 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 9.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 6 18.335,30
3ª categoría (5) 112 1.800,79
4ª categoría (4) 6.665 44,02
5ª categoría (30) 124.342 8,00
Reintegro 600.930 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 8346426 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 834642-/ -346426 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 83464-- / --46426 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 8346--- / ---6426 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 834---- / ----426 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 83----- / -----26 5,00
7ª (primera o última cifra) 8------ / ------6 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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