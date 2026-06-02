Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 1 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 1 de junio fue la siguiente:

6 - 48 - 23 - 10 - 46 - 30. Complementario: 29 Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.023.099 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 41.964,97 Tercera (5) 65

968,42

Cuarta (4) 3.792 24,90 Quinta (3) 70.230 4,00 Reintegro 406.007 0,50