RTVE presenta una cobertura històrica amb motiu de la visita del papa Lleó XIV a Espanya
- Un ampli dispositiu oferirà tots els actes a La 1, el Canal 24 Hores, La 2Cat, RTVE Play, RNE i Ràdio 4
- Dijous 4 de juny, a les 12:30 h al Palau Robert de Barcelona
RTVE et convida, el pròxim dijous 4 de juny, a la presentació del desplegament informatiu i tècnic dissenyat per cobrir la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Del 6 al 12 de juny, un ampli dispositiu oferirà a La 1, el Canal 24 Hores, La 2Cat, RTVE Play, RNE i Ràdio 4 tots els actes previstos a Madrid, Barcelona i les Illes Canàries.
La roda de premsa, presentada pel director de La 2Cat, Oriol Nolis, tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona. Comptarà amb la participació de la directora de Producció de Continguts de RTVE, Ana María Bordas; la directora de Continguts Digitals Informatius, Pilar Bernal; la directora de RNE Catalunya i Ràdio 4, Sonia Urbano; i el realitzador Antonio Casado.
Així mateix, hi assistiran alguns dels professionals que formaran part de la cobertura especial de RTVE: les presentadores Cristina Villanueva, Gemma Nierga i Jaime Gutiérrez.
Durant l'acte es donaran a conèixer els detalls d'una de les cobertures més grans realitzades per RTVE en els últims anys, amb un desplegament multidisciplinari que mobilitzarà centenars de professionals i recursos tècnics per garantir la retransmissió i el seguiment informatiu de tots els esdeveniments programats.
El photocall previ a l'esdeveniment començarà a les 12:30 h, mentre que la presentació serà a les 12:45 h. Per confirmar l'assistència a l'acte, cal enviar un mail a comunicacio@rtve.es