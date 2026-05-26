Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 25 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 25 de mayo fue la siguiente:
13 - 39 - 19 - 48 - 1 - 21. Complementario: 6 Reintegro: 6.
Con una recaudación de 2.142.650 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|44.329,63
|Tercera (5)
| 77
| 863,56
|Cuarta (4)
|3.902
|25,56
|Quinta (3)
|74.812
|4,00
|Reintegro
|426.638
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
5 - 43 - 42 - 22 - 7 - 36. Complementario: 27. Reintegro: 3. Joker: 9579693
Con una recaudación de 5.897.963 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 5.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|3
| 34.895,75
|3ª categoría (5)
|117
|1.640,40
|4ª categoría (4)
|6.524
|42,79
|5ª categoría (30)
|113.662
|8,00
|Reintegro
|623.964
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|9579693
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|957969-/ -579693
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|95796-- / --79693
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|9579--- / ---9693
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|957---- / ----693
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|95----- / -----93
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|9------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.