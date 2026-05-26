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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 25 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 25/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 25/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 25 de mayo fue la siguiente:

13 - 39 - 19 - 48 - 1 - 21. Complementario: 6 Reintegro: 6.

Con una recaudación de 2.142.650 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 44.329,63
Tercera (5) 77
 863,56
Cuarta (4) 3.902 25,56
Quinta (3) 74.812 4,00
Reintegro 426.638 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

5 - 43 - 42 - 22 - 7 - 36. Complementario: 27. Reintegro: 3. Joker: 9579693

Con una recaudación de 5.897.963 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 5.100.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 3 34.895,75
3ª categoría (5) 117 1.640,40
4ª categoría (4) 6.524 42,79
5ª categoría (30) 113.662 8,00
Reintegro 623.964 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 9579693 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 957969-/ -579693 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 95796-- / --79693 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 9579--- / ---9693 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 957---- / ----693 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 95----- / -----93 5,00
7ª (primera o última cifra) 9------ / ------3 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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