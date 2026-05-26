Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 25 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 25 de mayo fue la siguiente:

13 - 39 - 19 - 48 - 1 - 21. Complementario: 6 Reintegro: 6.

Con una recaudación de 2.142.650 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 44.329,63 Tercera (5) 77

863,56

Cuarta (4) 3.902 25,56 Quinta (3) 74.812 4,00 Reintegro 426.638 0,50