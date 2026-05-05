Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 3 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 3 de mayo fue la siguiente:

50 - 39 - 30 - 49 - 6. Número clave (reintegro): 2.

Con una recaudación de 3.566.295 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 12 15.827,66 4ª (4+0) 121 281,74 5ª (3+1) 700 55,66 6ª (3+0) 6.236 20,30 7ª (2+1) 11.913 8,18 8ª (2+0) 111.081 3,00 Reintegro (0+1) 224.485 1,50

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