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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 3 de mayo

Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 03/05/2026 - Ver ahora
Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 03/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 3 de mayo fue la siguiente:

50 - 39 - 30 - 49 - 6. Número clave (reintegro): 2.

Con una recaudación de 3.566.295 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 0 0,00
3ª (4+1) 12 15.827,66
4ª (4+0) 121 281,74
5ª (3+1) 700 55,66
6ª (3+0) 6.236 20,30
7ª (2+1) 11.913 8,18
8ª (2+0) 111.081 3,00
Reintegro (0+1) 224.485 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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