Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 3 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 3 de mayo fue la siguiente:
50 - 39 - 30 - 49 - 6. Número clave (reintegro): 2.
Con una recaudación de 3.566.295 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|12
|15.827,66
|4ª (4+0)
|121
|281,74
|5ª (3+1)
|700
|55,66
|6ª (3+0)
|6.236
|20,30
|7ª (2+1)
|11.913
|8,18
|8ª (2+0)
|111.081
|3,00
|Reintegro (0+1)
|224.485
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.