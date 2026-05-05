Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 3 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 3 de mayo fue la siguiente:

12 - 23 - 24 - 4 - 21 - 13. Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 3.

Con una recaudación de 57.415 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.530.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 5 803,81 5ª (4 números + caballo ganador) 31 37,04 6ª (4 números) 291 7,89 7ª (3 números + caballo ganador) 340 6,75 Reintegro 5.255 1,00