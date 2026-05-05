Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 3 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 3 de mayo fue la siguiente:
12 - 23 - 24 - 4 - 21 - 13. Reintegro: 4. Caballo ganador cuarta carrera: 3.
Con una recaudación de 57.415 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.530.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|0
|0,00
|4ª (5 números)
|5
|803,81
|5ª (4 números + caballo ganador)
|31
|37,04
|6ª (4 números)
|291
|7,89
|7ª (3 números + caballo ganador)
|340
|6,75
|Reintegro
|5.255
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 5 Segunda carrera: 1 Tercera carrera: 1 Cuarta carrera: 3 Quinta carrera: Primero: 7 Segundo: 9.
Con una recaudación de 10.784 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 15.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|22
|34,31
|4ª (4 caballos ganadores)
|37
|20,40
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.