Quiniela y Quinigol del domingo 3 de mayo

Los resultados de la Quiniela del domingo 3 de mayo han sido los siguientes:

1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 10.

Con una recaudación de 3.627.943,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote de 2.200.000 euros.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.472 euros: ha habido 2.167 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 26,52 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 13 44.651,61 13 aciertos 513 530,40 12 aciertos 5.748 47,34 11 aciertos 36.575 7,44 10 aciertos 154.844 2,11