Quiniela y Quinigol del domingo 3 de mayo
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Los resultados de la Quiniela del domingo 3 de mayo han sido los siguientes:
1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 10.
Con una recaudación de 3.627.943,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote de 2.200.000 euros.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.472 euros: ha habido 2.167 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 26,52 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|13
|44.651,61
|13 aciertos
|513
|530,40
|12 aciertos
|5.748
|47,34
|11 aciertos
|36.575
|7,44
|10 aciertos
|154.844
|2,11
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 VILLARREAL 5 LEVANTE 1 M1
2 VALENCIA 0 AT. MADRID 2 02
3 ALAVÉS 2 ATHLETIC CLUB 4 2M
4 OSASUNA 1 BARCELONA 2 12
5 CELTA 3 ELCHE 1 M1
6 ESPANYOL 0 REAL MADRID 2 02
La recaudación fue de 148.133 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 290.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|3
|4.443,99
|4 aciertos
|139
|85,26
|3 aciertos
|1.976
|6,00
|2 aciertos
|15.414
|1,92
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.