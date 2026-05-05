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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 3 de mayo

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 3 de mayo han sido los siguientes:

1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 10.

Con una recaudación de 3.627.943,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote de 2.200.000 euros.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.472 euros: ha habido 2.167 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 26,52 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 13 44.651,61
13 aciertos 513 530,40
12 aciertos 5.748 47,34
11 aciertos 36.575 7,44
10 aciertos 154.844 2,11

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 VILLARREAL 5 LEVANTE 1 M1

2 VALENCIA 0 AT. MADRID 2 02

3 ALAVÉS 2 ATHLETIC CLUB 4 2M

4 OSASUNA 1 BARCELONA 2 12

5 CELTA 3 ELCHE 1 M1

6 ESPANYOL 0 REAL MADRID 2 02

La recaudación fue de 148.133 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 290.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 3 4.443,99
4 aciertos 139 85,26
3 aciertos 1.976 6,00
2 aciertos 15.414 1,92

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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