La rectora de la UJI, Eva Alcón, visita Prado del Rey

El próximo miércoles, 6 de mayo, la rectora de la Universitat Jaume I y Presidenta de la CRUE, Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, Eva Alcón Soler, visitirá las instalaciones de la Corporación Radio Televisión Española en Pozuelo de Alarcón, Madrid, para el acto de la firma protocolaria de renovación de la Cátedra RTVE-UJI. Con motivo de dicha invitación la rectora realizará una visita a las instalaciones de RTVE en Prado del Rey.

La actual rectora estará acompañada por el subdirector de la Cátedra RTVE-UJI sobre cultura audiovisual y alfabetización mediática, Javier Marzal, y por parte de RTVE, entre otros, por el secretario general y del Consejo de Administración, Alfonso Morales, y el subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento, Esteban Mayoral.

La Cátedra RTVE-UJI destaca por sus publicaciones sobre educación mediática y el fomento de la mirada crítica de la ciudanía hacia la digitalización.