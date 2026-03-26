La subdirectora de la cátedra RTVE-US, Mª Ángeles Martínez-García, recibe el premio 'mujeres pioneras'

La subdirectora de la Cátedra RTVE-Universidad de Sevilla sobre contenidos culturales y creatividad en el ámbito audiovisual y digital, Mª Ángeles Martínez-García, ha recibido el premio 'Mujeres pioneras' de la mano del ayuntamiento gaditano de Los Barrios. Con motivo del día de la mujer, el consistorio ha otorgado el galardón a la doctora en comunicación audiovisual y profesora titular de la Universidad de Sevilla para visibilizar su talento y su trayectoria profesional.

Mª Ángeles Martínez ha destacado por su labor en la visibilización de mujeres con diversidad funcional a través de proyectos como el web doc 'Hacerlo visible'. Además, su cortometraje 'Apuntes para Silvia' ha sido galardonado con ocho premios internacionales que han consolidado su trayectoria como investigadora y cineasta de referencia.

El consistorio de Los Barrios ha reconocido también la trayectoria de la reconocida periodista de RTVE, Almudena Ariza, a quien le ha otorgado la antena de oro, por su tarea periodística como corresponsal en ciudades como Jerusalén, Nueva York, Pekín o París y ser unr referente social y humano en el mundo del periodismo.

El acto de entrega de premios ha tenido lugar en el salón de plenos de la casa consistorial de Los Barrios el pasado 13 de marzo.