Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 21 de abril

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 21/04/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 21/04/2026
RTVE

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 21 de abril fue la siguiente:

23 - 46 - 21 - 25 - 31 - 1. Complementario: 20. Reintegro: 0. Con una recaudación de 3.303.792,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Nerja (Málaga).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1 5.557.897,33
Segunda (5 + complementario) 3 68.166,04
Tercera (4) 78 1.310,89
Cuarta (4) 6.166 24,87
Quinta (3) 116.054 4,00
Reintegro 663.522
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

29 - 47 - 16 - 13 - 40 Estrellas: 4 - 3

Con una recaudación de 58.304.760,80 euros, ha habido tres acertantes de primera categoría (5+2), boletos validados en Francia y Reino Unido.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Gijón (Asturias).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 3 48.175.066
SEGUNDA (5+1) 5 152.175,43
TERCERA (5+0) 10 17.782,95
CUARTA (4+2) 34 1.629,10
QUINTA (4+1) 819 124,58
SEXTA (3+2) 1.543 69,91
SEPTIMA (4+0) 1.645
 46,08
OCTAVA (2+2) 23.601 16,06
NOVENA (3+1) 37.302 11,33
DECIMA (3+0) 76.810 10,25
UNDECIMA (1+2) 130.852 7,29
DUODECIMA (2+1) 555.464 5,41
DECIMOTERCERA (2+0) 1.139.139 4,25

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: