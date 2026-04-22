Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 21 de abril
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 21 de abril fue la siguiente:
23 - 46 - 21 - 25 - 31 - 1. Complementario: 20. Reintegro: 0. Con una recaudación de 3.303.792,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Nerja (Málaga).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|5.557.897,33
|Segunda (5 + complementario)
|3
|68.166,04
|Tercera (4)
|78
|1.310,89
|Cuarta (4)
|6.166
| 24,87
|Quinta (3)
|116.054
|4,00
|Reintegro
| 663.522
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
29 - 47 - 16 - 13 - 40 Estrellas: 4 - 3
Con una recaudación de 58.304.760,80 euros, ha habido tres acertantes de primera categoría (5+2), boletos validados en Francia y Reino Unido.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Gijón (Asturias).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|3
| 48.175.066
|SEGUNDA (5+1)
|5
|152.175,43
|TERCERA (5+0)
|10
| 17.782,95
|CUARTA (4+2)
|34
|1.629,10
|QUINTA (4+1)
|819
|124,58
|SEXTA (3+2)
|1.543
|69,91
|SEPTIMA (4+0)
| 1.645
|46,08
|OCTAVA (2+2)
|23.601
|16,06
|NOVENA (3+1)
|37.302
|11,33
|DECIMA (3+0)
|76.810
|10,25
|UNDECIMA (1+2)
|130.852
|7,29
|DUODECIMA (2+1)
|555.464
|5,41
|DECIMOTERCERA (2+0)
|1.139.139
|4,25
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.