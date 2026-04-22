Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 21 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 21 de abril fue la siguiente:

23 - 46 - 21 - 25 - 31 - 1. Complementario: 20. Reintegro: 0. Con una recaudación de 3.303.792,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Nerja (Málaga).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 5.557.897,33 Segunda (5 + complementario) 3 68.166,04 Tercera (4) 78 1.310,89 Cuarta (4) 6.166 24,87

Quinta (3) 116.054 4,00 Reintegro 663.522

0,50