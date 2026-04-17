'Imprescindibles' estrena 'Mariscal. La alegría de vivir', retrato del artista y de toda una era
- Coproducido por RTVE, se ha preestrenado este jueves en Cineteca Madrid con la asistencia del propio Javier Mariscal
- Estreno en ‘Imprescindibles’: domingo 19 de abril a las 21:30 horas en La 2 y RTVE Play
Mariscal es, quizás, el diseñador español más conocido fuera de nuestras fronteras. ‘Imprescindibles’ recorre este domingo la vida y obra de este artista, que es el retrato de toda una era. ‘Mariscal. La alegría’ de vivir’, de Laura Grande, cuenta la historia de un hombre que conquistó el mundo y tuvo que perderlo todo para reencontrarse a sí mismo.
Cineteca Madrid acogió este jueves el preestreno del documental, al que asistió Javier Mariscal, junto a la directora, Laura Grande, y el director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández.
‘Mariscal. La alegría’ de vivir’
La historia del diseñador es también la del paso de la dictadura a la democracia; el nacimiento del cómic underground; el boom del diseño; los milagrosos años 90; la revolución digital, y la crisis económica.
A lo largo del documental se revisarán sus obras más representativas, desde sus primeros dibujos hasta sus colaboraciones más sonadas junto a Nazario, Almodóvar, Barceló o Trueba. Se acercará a su forma y estilo de vida tan peculiar, y sus pensamientos personales. Si nunca se ha callado nada, después de más de 50 años trabajando no iba a ser menos; además, no tiene nada que perder, ya se ha arruinado varias veces.
Sus hermanos, hijos y exparejas desvelan su lado más íntimo, personal y familiar. Sus amigos y compañeros de profesión desvelarán su parte más excéntrica, salvaje, aventurera, libre y original.