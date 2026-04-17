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Comunicación RTVE

'Imprescindibles' estrena 'Mariscal. La alegría de vivir', retrato del artista y de toda una era

  • Coproducido por RTVE, se ha preestrenado este jueves en Cineteca Madrid con la asistencia del propio Javier Mariscal
  • Estreno en ‘Imprescindibles’: domingo 19 de abril a las 21:30 horas en La 2 y RTVE Play  
Javier Mariscal, en el cartel del documental
Javier Mariscal, en el cartel del documental
PRENSA RTVE

Mariscal es, quizás, el diseñador español más conocido fuera de nuestras fronteras. ‘Imprescindibles’ recorre este domingo la vida y obra de este artista, que es el retrato de toda una era. ‘Mariscal. La alegría’ de vivir’, de Laura Grande, cuenta la historia de un hombre que conquistó el mundo y tuvo que perderlo todo para reencontrarse a sí mismo.

Cineteca Madrid acogió este jueves el preestreno del documental, al que asistió Javier Mariscal, junto a la directora, Laura Grande, y el director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández.

Javier Mariscal, con la directora, Laura Grande, y el director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández

Javier Mariscal, con la directora, Laura Grande, y el director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández

‘Mariscal. La alegría’ de vivir’

La historia del diseñador es también la del paso de la dictadura a la democracia; el nacimiento del cómic underground; el boom del diseño; los milagrosos años 90; la revolución digital, y la crisis económica.

A lo largo del documental se revisarán sus obras más representativas, desde sus primeros dibujos hasta sus colaboraciones más sonadas junto a Nazario, Almodóvar, Barceló o Trueba. Se acercará a su forma y estilo de vida tan peculiar, y sus pensamientos personales. Si nunca se ha callado nada, después de más de 50 años trabajando no iba a ser menos; además, no tiene nada que perder, ya se ha arruinado varias veces.

Sus hermanos, hijos y exparejas desvelan su lado más íntimo, personal y familiar. Sus amigos y compañeros de profesión desvelarán su parte más excéntrica, salvaje, aventurera, libre y original.

RTVE

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