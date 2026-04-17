'Imprescindibles' estrena 'Mariscal. La alegría de vivir', retrato del artista y de toda una era

Mariscal es, quizás, el diseñador español más conocido fuera de nuestras fronteras. ‘Imprescindibles’ recorre este domingo la vida y obra de este artista, que es el retrato de toda una era. ‘Mariscal. La alegría’ de vivir’, de Laura Grande, cuenta la historia de un hombre que conquistó el mundo y tuvo que perderlo todo para reencontrarse a sí mismo.

Cineteca Madrid acogió este jueves el preestreno del documental, al que asistió Javier Mariscal, junto a la directora, Laura Grande, y el director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández.

Javier Mariscal, con la directora, Laura Grande, y el director de ‘Imprescindibles’, Marcos Hernández