Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 13 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 13 de abril fue la siguiente:

12 - 26 - 18 - 38 - 9 - 16. Complementario: 39 Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.519.595,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 1 154.509,20 Tercera (5) 79

977,91

Cuarta (4) 4.913 23,59 Quinta (3) 90.318 4,00 Reintegro 503.424 0,50