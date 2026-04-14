Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 13 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 13 de abril fue la siguiente:
12 - 26 - 18 - 38 - 9 - 16. Complementario: 39 Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.519.595,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|154.509,20
|Tercera (5)
| 79
| 977,91
|Cuarta (4)
|4.913
|23,59
|Quinta (3)
|90.318
|4,00
|Reintegro
|503.424
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
44 - 29 - 49 - 26 - 43 - 37. Complementario: 48. Reintegro: 6. Joker: 9695942
Con una recaudación de 5.560.941 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 2.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|0
| 0,00
|3ª categoría (5)
|61
|5.231,25
|4ª categoría (4)
|3.803
|78,97
|5ª categoría (30)
|78.166
|8,00
|Reintegro
|538.390
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|9695942
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|969594-/ -695942
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|96959-- / --95942
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|9695--- / ---5942
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|969---- / ----942
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|96----- / -----42
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|9------ / ------2
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.