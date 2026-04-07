Quiniela y Quinigol del domingo 5 de abril
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Los resultados de la Quiniela del domingo 5 de abril han sido los siguientes:
1 - 1 - X - 1 - 2 - 1 - X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 12.
Con una recaudación de 3.536.026,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.030 euros: ha habido 21 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.724,60 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|0
|BOTE
|13 aciertos
|50
|5.304,04
|12 aciertos
|316
|839,25
|11 aciertos
|2.885
|91,92
|10 aciertos
|16.974
|18,75
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 REAL SOCIEDAD 2 LEVANTE 0 20
2 ALAVÉS 2 OSASUNA 2 22
3 AT. MADRID 1 BARCELONA 2 12
4 GETAFE 2 ATHLETIC CLUB 0 20
5 VALENCIA 2 CELTA 3 2M
6 OVIEDO 1 SEVILLA 0 10
La recaudación fue de 134.935 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 185.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|0
|0,00
|4 aciertos
|56
|409,62
|3 aciertos
|1.226
|8,80
|2 aciertos
|11.792
|2,29
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.