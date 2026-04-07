Quiniela y Quinigol del domingo 5 de abril

Los resultados de la Quiniela del domingo 5 de abril han sido los siguientes:

1 - 1 - X - 1 - 2 - 1 - X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 12.

Con una recaudación de 3.536.026,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.030 euros: ha habido 21 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.724,60 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 0 BOTE 13 aciertos 50 5.304,04 12 aciertos 316 839,25 11 aciertos 2.885 91,92 10 aciertos 16.974 18,75