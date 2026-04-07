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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 5 de abril

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 5 de abril han sido los siguientes:

1 - 1 - X - 1 - 2 - 1 - X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 12.

Con una recaudación de 3.536.026,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 104.030 euros: ha habido 21 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.724,60 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 0 BOTE
13 aciertos 50 5.304,04
12 aciertos 316 839,25
11 aciertos 2.885 91,92
10 aciertos 16.974 18,75

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 REAL SOCIEDAD 2 LEVANTE 0 20

2 ALAVÉS 2 OSASUNA 2 22

3 AT. MADRID 1 BARCELONA 2 12

4 GETAFE 2 ATHLETIC CLUB 0 20

5 VALENCIA 2 CELTA 3 2M

6 OVIEDO 1 SEVILLA 0 10

La recaudación fue de 134.935 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 185.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 0 0,00
4 aciertos 56 409,62
3 aciertos 1.226 8,80
2 aciertos 11.792 2,29

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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