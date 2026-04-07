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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 6 de abril

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 06/04/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 06/04/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 6 de abril fue la siguiente:

46 - 10 - 2 - 40 - 28 - 25. Complementario: 17 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.434.373 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Elche (Alicante).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
 2.274.042,25
Segunda (5 + complementario) 1 152.839,17
Tercera (5) 92
 830,65
Cuarta (4) 4.288 26,73
Quinta (3) 82.818 4,00
Reintegro 490.190 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

6 - 42 - 24 - 19 - 34 - 40. Complementario: 28. Reintegro: 5. Joker: 0737008

Con una recaudación de 5.035.281 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 2.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 607.290,05
2º categoría (5+Complemetario) 0 0,00
3ª categoría (5) 60 4.650,42
4ª categoría (4) 4.104 63,99
5ª categoría (30) 78.069 8,00
Reintegro 596.379 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 0737008 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 073700-/ -737008 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 07370-- / --37008 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 0737--- / ---7008 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 073---- / ----008 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 07----- / -----08 5,00
7ª (primera o última cifra) 0------ / ------8 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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