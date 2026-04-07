Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 6 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 6 de abril fue la siguiente:

46 - 10 - 2 - 40 - 28 - 25. Complementario: 17 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.434.373 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Elche (Alicante).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1

2.274.042,25 Segunda (5 + complementario) 1 152.839,17 Tercera (5) 92

830,65

Cuarta (4) 4.288 26,73 Quinta (3) 82.818 4,00 Reintegro 490.190 0,50