Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 6 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 6 de abril fue la siguiente:
46 - 10 - 2 - 40 - 28 - 25. Complementario: 17 Reintegro: 2.
Con una recaudación de 2.434.373 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Elche (Alicante).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 1
|2.274.042,25
|Segunda (5 + complementario)
|1
|152.839,17
|Tercera (5)
| 92
| 830,65
|Cuarta (4)
|4.288
|26,73
|Quinta (3)
|82.818
|4,00
|Reintegro
|490.190
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
6 - 42 - 24 - 19 - 34 - 40. Complementario: 28. Reintegro: 5. Joker: 0737008
Con una recaudación de 5.035.281 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 2.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|607.290,05
|2º categoría (5+Complemetario)
|0
| 0,00
|3ª categoría (5)
|60
|4.650,42
|4ª categoría (4)
|4.104
|63,99
|5ª categoría (30)
|78.069
|8,00
|Reintegro
|596.379
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|0737008
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|073700-/ -737008
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|07370-- / --37008
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|0737--- / ---7008
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|073---- / ----008
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|07----- / -----08
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|0------ / ------8
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.