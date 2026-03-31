La Junta Directiva de la Asociación de Veteranos de RTVE ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2026, lunes, en las Oficinas de la Asociación de Prado del Rey, ubicadas en el Centro de RTVE -Edificio Casa de la Radio, planta baja, antiguo despacho del Grupo de Empresa RNE- Avenida Radio Televisión, 4 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y treinta minutos más tarde (12,00 horas) en segunda convocatoria.

La Asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del Día Provisional:

Informe del Presidente.

Memoria de Gestión.

Censo de Asociados.

Rendición de cuentas, ejercicios 2024-2025.

Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2026.

Elección nueva Junta Directiva (1).

Ruegos y preguntas.

Los socios de número podrán presentar, dentro de los quince días siguientes a la recepción de esta Convocatoria, propuestas por escrito relativas a asuntos de su interés, para la inclusión en el Orden del Día de la Asamblea. De no presentarse ninguna propuesta, se entenderá como definitivo el Orden del Día Provisional.

Lo que se comunica a todos los Asociados para su conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 15 y siguientes de los vigentes Estatutos de la Asociación.

En Pozuelo de Alarcón, Prado del Rey, 26 de marzo de 2026.

Miguel Sanchiz

Presidente

(1).- Aquellos socios en activo que deseen presentarse para formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Veteranos RTVE, deberán enviar por escrito la Candidatura a la Secretaría de la Asociación, ubicada en Prado del Rey, en la dirección arriba indicada, o al correo electrónico de la Asociación veteranosrtve@gmail.com