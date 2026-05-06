Centenario de Miguel Alonso, un músico en RTVE

Nacido en 1925 en Villarrín de Campos (Zamora), tuvo una temprana vocación sacerdotal, que culminó a los 22 años, cuando fue ordenado sacerdote. En la música se inició también pronto, primero en el seminario en Ciudad Rodrigo y más tarde en Salamanca con Hilario Goyeneche. Posteriormente perfeccionó su formación en el Real Conservatorio de Música de Madrid con grandes figuras del momento: entre sus profesores se contaron Conrado del Campo, Julio Gómez y Enrique Daroca. Finalizó sus estudios con premio extraordinario fin de carrera en composición. En 1955 consiguió el Premio Roma y se trasladó a la Academia Española de Bellas Artes en la capital italiana, donde en los siguientes años tuvo ocasión de especializarse con destacadas personalidades de la música, como Eugène Cardine, Goffredo Petrassi o Franco Evangelisti. En Roma Miguel Alonso permaneció 17 años, en los que profundizó en distintas disciplinas: musicología, órgano, dirección y composición, iniciando a la vez su actividad musical como maestro de capilla y profesor en importantes instituciones eclesiásticas. Allí vivió de lleno la apasionante etapa del Concilio Vaticano II, momento histórico en el que asumió distintos puestos importantes de la reforma musical litúrgica por delegación directa papal.

En 1971 vuelve a España definitivamente, y al año siguiente comienza sus colaboraciones con RNE; por entonces Enrique Franco ya había iniciado el Segundo Programa, germen de Radio 2 (actual Radio Clásica), con una importante apuesta no sólo por la difusión musical, sino también por la imprescindible labor de mecenazgo público para la investigación y la creación. Desde el primer momento por ello se buscó la participación en la emisora de músicos profesionales, como fue el caso de Miguel Alonso, que se incorporó de manera definitiva a la plantilla con la categoría de programador/redactor en el año 1979. Acabaría desempeñando a lo largo de su vida profesional en RTVE los más destacados cargos en la amplia actividad musical de la empresa; siempre comentaba que él se sentía hombre de radio, una realidad que se dejó sentir claramente incluso en su faceta como compositor. Son muchos los puntos a recordar en su trayectoria: de 1981 a 1986 fue Jefe del Departamento de Promoción Musical de Radio 2, que venía organizando ciclos de conciertos hoy ya históricos, los famosos Lunes y Miércoles Musicales de RNE, así como una serie extraordinaria de grabaciones en el Estudio Música 1 de la Casa de la Radio, en Prado del Rey. Se incentivaba en estas producciones tanto la nueva creación musical como la recuperación de patrimonio musical, no sólo español sino también internacional: el archivo sonoro de RNE guarda valiosos registros históricos realizados gracias a esa importante función de la emisora .

Tras ello estuvo como Delegado General de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, también en etapa importante, con encargos a compositores como Evaristo Fernández Blanco, autor cronológicamente cercano a la generación musical del 27 al que sacó del olvido en el que había permanecido tras la guerra civil.

En 1990 se puso al frente como director de una nueva iniciativa: el sello RTVE Música, desde donde realizó una destacada contribución a la vida cultural española, con un nivel de gran exigencia en su calidad musical. Una de sus primeras producciones tuvo un carácter pionero en su momento, la colección Las Mujeres y la Música, y tras ello fueron numerosas las propuestas discográficas que impulsó desde el sello. Para culminar su trayectoria en RTVE, en 1991 Miguel Alonso asumió la dirección de Radio 2 Clásica, etapa en la que mantuvo su apoyo constante a la vida cultural desde una emisora que a él le gustaba definir como la principal sala de conciertos de España.

Las mujeres y la música

Pero paralelamente a su trabajo en RTVE, Miguel Alonso mantuvo su actividad como musicólogo y compositor, que en los veinte años que estuvo en la empresa tuvieron interesantes puntos de contacto con ella. Su mirada de conocimiento hacia el medio radiofónico le llevó a inspirarse en él para su obra Radio Stress, una pieza de vanguardia que fue encargo de RNE para representar a la emisora en el Prix Italia, uno de los concursos internacionales de mayor prestigio en el mundo de los medios audiovisuales. La pieza se realizó en los estudios de La Casa de la Radio, y contó con las voces de la cantante Esperanza Abad, y en la locución de Rafael Taibo, otro reconocido veterano de RTVE. Con anterioridad había compuesto dos partituras, Nube Música (1972) y Égloga de Plácida y Victoriano, fruto igualmente de encargos de RNE. En diciembre del año 1992 se jubiló, aunque mantuvo hasta su fallecimiento en 2002 una gran conexión con la empresa. Siguió su colaboración como musicólogo, como se pudo ver con las ediciones de discos como Silos en directo o Tesoros de Palacio, que pusieron a disposición del público parte importante del patrimonio musical español.

El año pasado distintos actos recordaron el centenario de su nacimiento: la Asociación de Compositores Madrileños, de la que él formó parte desde su fundación, le dedicó un recuerdo el 27 de noviembre en el Festival COMA’25 en la Sala Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde pude interpretar como homenaje sus dos piezas para piano: Lachrime Amare y Atmósferas. Y ese mismo día Patricia García Gómez presentó el libro Miguel Alonso Gómez, una biografía musical en fotos, que ofrece una amplia retrospectiva de toda su carrera, con una importante aportación documental en la que RTVE ocupa un lugar destacado.