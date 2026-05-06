Radio 4 cumple 50 años

Ràdio4 fue creada en Catalunya durante la transición española, en 1976, impulsada por el entonces director del ente público, Jorge Arandes.

A diferencia del resto de cadenas de RNE en Catalunya (Radio 1, Radio 2 y Radio 3), Ràdio4 emitió íntegramente en catalán, siendo la primera radio pública catalana de la historia, y la segunda emisora, tras Radio Olot, en emitir en dicha lengua después de la guerra civil española.

El entonces jefe de Programas de RNE en Catalunya, Pere Nin, fue uno de sus máximos valedores y el responsable de la definición de las primeras parrillas de programación de la emisora.

Las emisiones se iniciaron el 13 de diciembre de 1976 y desde el primer momento contó con una extensa plantilla de personal. Los profesionales que a partir de 1976 se incorporaron a la emisora fueron:

J. Albert Algerich, Pere Font, Estanis Alcover, Enric Lloveras, Enric Frigola, Joan Ramón Mainat, Ferran González, Rosa Victoria Gras, Marius Carol, Victor Alexandre, Albert Mallofre, Celia Motis, Lluis Quinquer, Ricardo Palmerola, Eduard Elías, Pere Voltes, Amanda Camps, María Gorgues, Robert Saladrigas, Antoni von Kirschner, F. Benito Guitart, Joan Grau, J. Miquel Serviá, Joan Lluch, Jacint F. Almazara, Alfred Rexach y Josep Puigbo.

A partir de 1978 se produjeron nuevas incorporaciones:

Monserrat Minobis, Andreu Aveli Artis, Sempronio Pere Ribera, Juan Josep Sánchez, Joan Pineda, Joaquín Muntañola, Xavier Sardá, Jordi Casanovas, Jordi Roura, Joan Tortosa, Antoni Anguela, Angel Casas, Carles Caballé, Ricard Fernández Deu y Víctor Botini.

También colaboraron, desde sus respectivos cargos en el Ente: Toni Vidal, Subdirector de Radio Nacional, Joan Viñas Bona, Joan Munsó Cabús y Manuel Moralejo.

Pere Buhigas JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU

Hasta aquí la historia de su nacimiento. Ahora, en el aniversario de sus Bodas de Oro, Pere Buhigas, exdirector de la Emisora está planeando la organización de los actos conmemorativos del cincuentenario para lo cual cuenta con la entusiasta colaboración de la actual directora de Ràdio4, Sonia Urbano y todo su equipo.

La efeméride se cumplirá el día 13 de diciembre, Santa Llùcia.

Y por supuesto que desde la Asociación de Veteranos ofrecemos nuestra colaboración para todo aquello en lo que podamos ser de alguna utilidad.