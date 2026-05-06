Saludo del Presidente
Queridos compañeros
Tras una Asamblea llena de energía, seguimos unidos por nuestra historia y más ilusionados que nunca. Nos alegra ver cómo muchos veteranos se han sumado, inspirados por nuevas ideas y con ganas de participar activamente. Desde la Junta, reafirmamos nuestro compromiso: estamos comprometidos con el futuro y decididos a ampliar nuestras actividades.
Queremos ofrecer más viajes, fortalecer el contacto a través de redes sociales y abrir nuevos espacios en radio, televisión y teatro. Todo ello con un objetivo claro: que cada veterano se sienta parte activa y profundamente orgulloso de su Asociación.
Porque ya estamos construyendo juntos lo que viene, apoyados en nuestra experiencia, nuestro valor, nuestro futuro. El futuro nos espera. Súmate.
Un afectuoso saludo.
Miguel Sanchiz Buendía