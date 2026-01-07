Saber Vivir: escuela de salud en Televisión Española

29 años en antena, más de 5.000 programas emitidos y un total de 70 premios. Es el legado de Saber Vivir desde que apareció en la parrilla de Televisión Española, allá por enero de 1997.

Desde entonces, Saber Vivir ha experimentado un sinfín de innovaciones, como la propia sociedad española, que han afectado a su imagen y su contenido (del formato, la cabecera y el decorado, a los presentadores y distintos colaboradores por especialidades que han ido saliendo en el programa). Pero su esencia se mantiene exactamente igual: como programa de servicio público, dedicado a la educación en salud, bienestar y calidad de vida.

Presentado actualmente por el periodista Jero Fernández, y bajo la dirección de Alfonso García, Saber Vivir tiene, como objetivo fundamental, la difusión de consejos claros, útiles y prácticos para aprender a vivir más y vivir mejor. Son recomendaciones basadas siempre en la evidencia científica, que realizan cada semana los expertos del programa: médicos generales y especialistas, enfermeros, farmacéuticos, dietistas-nutricionistas, químicos y biólogos, psiquiatras y psicólogos, entrenadores personales y un largo etcétera de profesionales dedicados a cuidar de la salud en el sentido más amplio de la palabra.

Jero y Sergio

Atención especial se presta en el programa al ámbito de la alimentación, porque la salud entra por la boca, y saber comer es saber vivir. Por eso, en todos los programas hay un espacio preferente no solo para tener claro qué alimentos consumir prioritariamente y cuáles evitar (como los ultraprocesados), sino también al modo más saludable de cocinarlos. Saber Vivir apuesta por la comida casera, económica y accesible, basada en la dieta mediterránea bien entendida, y valorando tanto la calidad nutricional de los alimentos como su bonita presentación en el plato, que la comida entra por los ojos, como bien sabemos.

Al frente de la cocina de Saber Vivir, está el chef Sergio Fernández, bien conocido en Televisión Española por todos los amantes de la comida sana.

El chef nos obsequia a los miembros de la Asociación de Veteranos de RTVE con esta apetitosa y saludable receta:

SOPA DE CALABAZA Y TRUFA HOJALDRADA

Sopa calabaza

INGREDIENTES:

1 calabaza pequeña alargada.

3 dientes de ajo.

30 g. jamón curado.

1 puerro.

1 litro caldo ave o vegetal.

1 plancha de hojaldre.

Aceite de oliva.

Tomillo y pimienta.

Pimentón dulce.

Aceite de trufa.

1 huevo.

ELABORACIÓN:

Lava y corta a la mitad la calabaza.

Extrae con cuidado su carne sin dañar su piel.

Asa la piel durante 20 minutos a 170ºC.

Aparte, sofríe con aceite los ajos, el puerro y el jamón, todo cortado en pequeños dados.

Una vez tiernos, incorpora la carne de la calabaza y continúa con el rehogado.

Espolvorea pimentón y tomillo, riega con el caldo y salpimienta. Deja cocer todo 10 minutos.

Rellena con esta sopa las calabazas, añade unas gotas en la superficie de aceite de trufa.

Pinta los bordes con huevo batido y cubre con la plancha de hojaldre y vuelve a hornear a 185ºC hasta que quede dorado y crujiente.

Sirve la sopa y deja que el comensal rompa la capa crujiente.

¡¡Buen provecho!!

Saber Vivir se emite: domingo, a las 12:15, y siempre en RTVE Play