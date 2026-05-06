Asamblea General 2026

La Asociación de Veteranos de RTVE celebró el pasado 27de abril en el local de Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón, Madrid, la Asamblea General Ordinaria según convocatoria efectuada, levantándose el correspondiente Acta. El Presidente, Miguel Sanchiz, agradece la presencia de los socios asistentes y comenta las actividades realizadas por la Asociación, la importancia de la comida de hermandad de Navidad, tanto en Madrid como en Barcelona, con numerosa asistencia en ambos casos, así como la participación en actos y viajes culturales, concursos convocados, etc., y nuevos proyectos a desarrollar con AESFAS; establecer contactos con teatros para obtener condiciones similares a los conciertos de la Orquesta y Coro de RTVE, explorar los beneficios que ofrece RTVE Play, –con acceso gratuito a la programación histórica y actual–, manteniendo una información más puntual con los socios, por correo electrónico o correo postal, página web y teléfono. Agradece a la Corporación de RTVE los medios facilitados para llevar a cabo nuestra labor.

Censo de asociados: El número total de socios asciende a 516; socios residentes en Cataluña:233; residentes en Madrid: 257; residentes en resto Autonomías: 26.

A continuación, los vocales explican las actividades realizadas y las previstas para este año:

Teresa Moreno, como directora de la revista Aquí estamos, explica los aspectos incluidos en el número de enero, en el próximo de mayo, así como en el de septiembre y en los datos incluidos en página web de veteranos, como cauce de información y comunicación a todos los socios, donde se informa de sus viajes y actividades culturales en Cataluña y Madrid; acontecimientos relacionados con RTVE, artículos de interés para los socios, aspectos de programación significativos en RNE y TVE, así como cada nueva temporada de la programación de la OCRTVE.

Pilar Romero hace un resumen de los viajes realizados durante los años 2025: Ibiza, Lanzarote y Navarra y en 2026: Palma de Mallorca, Teruel y el próximo a Fuerteventura en mayo, siendo los del IMSERSO los preferidos. Explorará con MUNDIPLAN la posibilidad de algún viaje al extranjero.

José Antonio Rodríguez informa de las visitas realizadas en “Conocer Madrid”, durante el trimestre de octubre a diciembre del 2025 y de enero a junio de 2026, enviándose una circular todos los años para los que se quieran apuntar. En esta última temporada se formaron tres grupos, siendo el total de asistentes más de 100 socios.

Delegación de Cataluña: Se informa de la relación de actos o eventos realizados por los socios en Cataluña, en los últimos años, entre otras muchas actividades, las siguientes: la visita a varias poblaciones en Tarragona; a la comarca de Osuna en Barcelona; museo Picasso; viaje turístico a Portugal; a la comarca de la Garrotxa a bordo del “Trenet”; exposición sobre “Pompeya. El último gladiador”, en las Reales Atarazanas; viajes culturales a Málaga, Cádiz y su carnaval, Galicia, Mallorca, León; excursión a las fuentes del Río Cardoner, visita al Castillo Santa Florentina en Canet de Mar, Museo Palau Martorell de Barcelona, así como otras actividades gastronómicas y de hermandad.

Tesorería: Se presentan las cuentas de la Asociación, –incluyendo la Delegación de Cataluña–, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, sobre ingresos y gastos, así como el presupuesto previsto para el año 2026

Las cuentas y presupuesto se aprueban por unanimidad. Toda la documentación referida a este tema, con desglose y justificantes, queda depositada en las Oficinas de la Asociación, Prado del Rey, a disposición de los socios.

Junta Directiva: Se presentan dos socios para colaborar, integrándoles como Vocales: Marian de la Puente Gutiérrez y Rafael García Mediano.

Ana Vega Toscano, asistente a la reunión y en activo en RNE, menciona la posibilidad de colaboración con la Asociación en algún programa de RNE. y las ventajas que ofrece RTVE-Play.

Finalmente, la Asamblea acuerda prorrogar el mandato de los cargos de la actual Junta Directiva de la Asociación: presidente, vicepresidenta, secretario general y tesorera, al no presentarse ninguna otra candidatura.