Imágenes falsas en Internet: cómo detectarlas y no caer en la desinformación
- Las imágenes manipuladas o generadas con inteligencia artificial pueden parecer reales: aprender a detectarlas es clave para evitar la desinformación
- Cómo interpretar lo que vemos en internet y no caer en engaños es uno de los temas que aborda CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, que se estrena cada jueves a las 23 h en el canal En Play
Durante mucho tiempo, las imágenes se han considerado una prueba directa de la realidad, una forma aparentemente objetiva de demostrar que algo había ocurrido. Sin embargo, la facilidad con la que hoy en día pueden editarse, reutilizarse fuera de contexto o incluso generarse desde cero mediante inteligencia artificial (IA) ha transformado profundamente la manera en que interpretamos lo que vemos.
Más de la mitad de la población mundial utiliza redes sociales actualmente, lo que equivale a 5,24 mil millones de usuarios activos, según el informe Digital 2025 de We Are Social. Por ello, en un escenario donde lo visual ya no garantiza autenticidad y cualquier imagen puede volverse viral en cuestión de minutos, aprender a mirar con atención y a cuestionar lo que aparece en pantalla se ha convertido en una habilidad esencial.
¿Por qué las imágenes falsas se viralizan con tanta facilidad?
Las imágenes falsas suelen ser contenidos impactantes diseñados con un objetivo claro: viralizarse y conseguir que sean compartidos de manera inmediata y sin verificación previa, apelando a emociones intensas como la sorpresa, el miedo o la indignación.
Su objetivo es captar la atención de las personas en segundos y provocar una reacción impulsiva que acelere su difusión, facilitando que una imagen engañosa se propague rápidamente y acabe consolidándose como un bulo.
Por ello, desarrollar una actitud crítica y comprobar siempre la fuente original resulta fundamental para no caer en la desinformación ni favorecer, de manera inconsciente, a esta práctica.
El auge de los "influencers" virtuales
El avance de la inteligencia artificial también ha dado lugar a un fenómeno cada vez más presente en redes sociales: “influencers” completamente generados por IA.
En muchos casos, resulta difícil distinguirlos de perfiles reales, un aspecto que pone de manifiesto hasta qué punto la inteligencia artificial ha difuminado la línea entre lo real y lo generado, planteando nuevos retos a la hora de interpretar lo que vemos en redes sociales.
No todos los contenidos falsos son iguales: aprende a distinguirlos
Cuando se habla de imágenes falsas, se suele pensar en fotografías manipuladas o generadas con IA. Sin embargo, el engaño no siempre está en el archivo, sino en su presentación. Existen imágenes auténticas que resultan engañosas si se acompañan de información incorrecta.
Para detectarlo, conviene fijarse en los siguientes detalles:
- Rastros de manipulación: la IA suele fallar en elementos complejos, creando manos con formas extrañas, textos ilegibles o fondos deformados.
- La fuente original: revisar quién publica la imagen es una práctica sencilla que aporta información clave sobre su fiabilidad.
- Búsqueda inversa: herramientas accesibles como Google Imágenes o Google permiten comprobar el origen y los usos previos de una fotografía y ver si se ha usado en otras ocasiones
Más allá de los fallos técnicos de la IA, el sentido común y una mirada atenta son nuestras mejores defensas. Al integrar estos sencillos hábitos de comprobación en nuestro día a día, transformamos nuestra relación con internet, pasando de ser espectadores pasivos a usuarios conscientes y protegidos.
Para profundizar en cómo podemos protegernos de la desinformación, no te pierdas el próximo CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, disponible en el canal de En Play de RTVE Play.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y 'CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet' se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA' en el canal digital de Generación D.