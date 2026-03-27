Imágenes falsas en Internet: cómo detectarlas y no caer en la desinformación

Durante mucho tiempo, las imágenes se han considerado una prueba directa de la realidad, una forma aparentemente objetiva de demostrar que algo había ocurrido. Sin embargo, la facilidad con la que hoy en día pueden editarse, reutilizarse fuera de contexto o incluso generarse desde cero mediante inteligencia artificial (IA) ha transformado profundamente la manera en que interpretamos lo que vemos.

Más de la mitad de la población mundial utiliza redes sociales actualmente, lo que equivale a 5,24 mil millones de usuarios activos, según el informe Digital 2025 de We Are Social. Por ello, en un escenario donde lo visual ya no garantiza autenticidad y cualquier imagen puede volverse viral en cuestión de minutos, aprender a mirar con atención y a cuestionar lo que aparece en pantalla se ha convertido en una habilidad esencial.

¿Por qué las imágenes falsas se viralizan con tanta facilidad? Las imágenes falsas suelen ser contenidos impactantes diseñados con un objetivo claro: viralizarse y conseguir que sean compartidos de manera inmediata y sin verificación previa, apelando a emociones intensas como la sorpresa, el miedo o la indignación. Su objetivo es captar la atención de las personas en segundos y provocar una reacción impulsiva que acelere su difusión, facilitando que una imagen engañosa se propague rápidamente y acabe consolidándose como un bulo. Por ello, desarrollar una actitud crítica y comprobar siempre la fuente original resulta fundamental para no caer en la desinformación ni favorecer, de manera inconsciente, a esta práctica.

El auge de los "influencers" virtuales El avance de la inteligencia artificial también ha dado lugar a un fenómeno cada vez más presente en redes sociales: “influencers” completamente generados por IA. En muchos casos, resulta difícil distinguirlos de perfiles reales, un aspecto que pone de manifiesto hasta qué punto la inteligencia artificial ha difuminado la línea entre lo real y lo generado, planteando nuevos retos a la hora de interpretar lo que vemos en redes sociales.